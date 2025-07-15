L'Iraq accoglierà 5 milioni di pellegrini stranieri per l'Arba'een quest'anno

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (AS) – Abna – Abdul Amir Al-Shammari, Ministro dell'Interno iracheno, ha dichiarato in una conferenza stampa con i Ministri dell'Interno di Iran, Iraq e Pakistan: "5 milioni di pellegrini non iracheni arriveranno in Iraq per la ziyarat dell'Arba'een, e abbiamo formato dei comitati per fornire servizi ai pellegrini."

Al-Shammari ha dichiarato a Teheran: "Come sapete, la ziyarat dell'Arba'een è un pellegrinaggio molto importante. Abbiamo svolto i nostri compiti esecutivi in anticipo per facilitare i pellegrini dell'Arba'een in termini di servizi e questioni di sicurezza."

Ha continuato: "Nell'incontro di oggi, ospitato dal Ministro dell'Interno iraniano, sono state prese decisioni molto buone. Inshallah, queste decisioni saranno annunciate da Teheran, il centro della Repubblica Islamica dell'Iran."

Il Ministro dell'Interno iracheno, affermando che 5 milioni di pellegrini non iracheni arriveranno in Iraq per la ziyarat dell'Arba'een, ha sottolineato: "5 milioni di pellegrini è un numero molto significativo e tutti hanno bisogno di vari servizi come cibo e alloggio. Abbiamo formato dei comitati per fornire servizi ai pellegrini, e anche dei rappresentanti della Repubblica Islamica dell'Iran sono stati nominati per seguire gli affari dei pellegrini, che, inshallah, verranno notificati."

Al-Shammari ha dichiarato: "I pellegrini dell'Arba'een arrivano nel nostro paese in conformità con le normative e li ospiteremo con larghezza di vedute. Speriamo che quest'anno la ziyarat dell'Arba'een sia diversa e migliore rispetto agli anni precedenti."

Vale la pena notare che il Ministro dell'Interno iracheno è arrivato a Teheran questa mattina e, prima di questa conferenza, ha incontrato e discusso con il suo omologo iraniano, Esmaeil Momeni.