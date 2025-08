Al-Hashd al-Shaabi: Non tollereremo nessuno che disubbidisca agli ordini

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (AS) - Abna - l'Organizzazione irachena Al-Hashd al-Shaabi ha ribadito che non tollererà nessuno che disubbidisca agli ordini o agisca in contrasto con i consueti quadri di sicurezza.

Secondo l'agenzia di stampa ufficiale irachena, l'organizzazione ha sottolineato di essere stata creata per essere uno scudo per la patria e un'estensione delle istituzioni di sicurezza ufficiali.

Al-Hashd al-Shaabi ha sottolineato di operare sotto l'egida del governo e della sua legittima leadership, e che qualsiasi azione individuale o collettiva al di fuori di questo quadro è considerata una violazione della legge.

Il Primo Ministro e Comandante in Capo delle Forze Armate irachene aveva precedentemente sottolineato, durante una riunione di sicurezza di emergenza, la necessità di perseguire i responsabili dell'aggressione a uno degli uffici del Ministero dell'Agricoltura a Baghdad.

Il Ministero degli Interni iracheno, riferendosi all'arresto di 14 individui armati a seguito di un'azione armata a Baghdad, ha sottolineato che non permetterà a nessuno di attaccare le istituzioni governative o di essere una minaccia per lo stato di diritto.

In precedenza, il Primo Ministro e Comandante in Capo delle Forze Armate irachene aveva anche ordinato la formazione di un comitato investigativo di alto livello a seguito del recente incidente in uno degli uffici del Ministero dell'Agricoltura a Baghdad.