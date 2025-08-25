Israele sotto un embargo globale silenzioso: dai laboratori europei ai porti turchi

Secondo l'agenzia di stampa internazionale ABNA, il quotidiano economico israeliano «Calcalist» in un rapporto dettagliato ha dichiarato che la guerra in corso contro la Striscia di Gaza e la conseguente crisi umanitaria hanno portato a un aumento dell'isolamento di Israele a livello internazionale; un isolamento che gli esperti hanno descritto come un embargo silenzioso.

Questo embargo non è stato annunciato ufficialmente, ma include la sospensione di contratti, l'interruzione di investimenti, accordi scientifici e l'evitamento di collaborazioni commerciali con aziende israeliane. Un processo che ha avuto gravi ripercussioni sull'economia israeliana, sulle sue varie industrie e persino sulla continuità della ricerca scientifica e della cooperazione accademica internazionale di Israele.

Il rapporto rileva che la continuazione della guerra a Gaza, il peggioramento della situazione umanitaria e la preparazione per l'occupazione completa della regione hanno spinto molti paesi e aziende a astenersi ufficiosamente dall'interagire con Israele. Ad esempio, l'ingresso di 150 israeliani in un parco divertimenti in Francia è stato negato nonostante una prenotazione precedente; sebbene la ragione ufficiale fosse la sicurezza, il manager del complesso si è rifiutato di accettarli per motivi personali.

Questi comportamenti si stanno ripetendo in vari settori, inclusi ritardi nella firma di contratti, mancata risposta a corrispondenze, rinvii di visite, e rifiuto di linee di credito o supporto finanziario. Tutte queste azioni avvengono senza un annuncio ufficiale o una ragione specifica, il che le rende più difficili da affrontare rispetto a sanzioni aperte.

Yinir Assouline, CEO dell'azienda «Astel» che opera nel settore dell'importazione di materiali industriali, ha detto al giornale che le aziende europee e i fornitori in Giordania e in Egitto si sono anche rifiutati di collaborare con Israele. Ha citato casi come il rifiuto di accreditare i certificati di qualità israeliani da parte del laboratorio britannico «Thomas Bell» a causa di una lettera interna dal contenuto politico, e un nuovo accordo è stato raggiunto solo dopo un intervento diretto a Dubai.

Assouline ha sottolineato che la maggior parte delle aziende non ha la capacità di affrontare questa situazione e deve capire e adattarsi alla nuova realtà. Egli attribuisce l'aumento dei prezzi nel mercato interno israeliano direttamente alla riduzione della diversità dei fornitori e alla difficoltà della concorrenza.

A causa di queste pressioni, l'azienda «Astel» ha aperto una filiale in Gran Bretagna un anno e mezzo fa per evitare il contatto diretto con Israele. Due fornitori, uno svedese e uno egiziano, gli hanno detto che il loro consiglio di amministrazione aveva deciso di non collaborare con Israele né ora né in futuro.

In questo contesto, il rapporto fa riferimento all'intensificazione delle misure della Turchia contro Israele, inclusa la proibizione per le navi israeliane di attraccare nei porti turchi e l'impedimento del transito indiretto di merci israeliane. Queste misure hanno colpito anche le spedizioni destinate alla Giordania e all'Autorità Nazionale Palestinese.

Aziende turche come «Vestel» si sono anche rifiutate di tenere incontri con i rappresentanti israeliani alla Fiera Internazionale di Elettrodomestici e Elettronica di Berlino; un'azione che è considerata un cambiamento significativo rispetto agli anni precedenti. Uno dei maggiori importatori israeliani di apparecchiature elettriche ha detto che ogni anno avevano un incontro con il rappresentante di Vestel, ma quest'anno anche il tentativo di fissare un appuntamento è stato accolto con un rifiuto. Ha aggiunto: "Vestel non è sola; nessuna fabbrica turca è disposta a produrre o collaborare con Israele."

Impatti economici e sociali Il rapporto sottolinea che gli esportatori e i produttori israeliani stanno affrontando grandi difficoltà nel riconquistare la fiducia dei clienti globali. Alcune dichiarazioni dei funzionari israeliani, come l'opposizione all'invio di cibo a Gaza, hanno danneggiato l'immagine pubblica di Israele nel mondo e hanno portato le aziende straniere a decidere di astenersi dalla collaborazione con Israele. Ron Tomer, ex presidente dell'Unione delle Industrie Israeliane, ha detto: "La propaganda di Israele ha funzionato molto male. Dobbiamo spiegare le condizioni a Gaza, ma forse riusciamo solo in una conversazione su dieci. Quando ministri come Bezalel Smotrich dicono che non un solo chicco di grano dovrebbe entrare a Gaza, e il mondo vede le immagini della fame, sono loro i responsabili di questa immagine." Ha aggiunto: "Quasi tutte le industrie sono state colpite. Chi si disgusta vedendo le immagini su CNN, decide di non comprare prodotti israeliani e questa decisione si diffonde ad altri, creando un effetto valanga. Pochi prodotti israeliani non hanno un'alternativa, e chi non compra da noi, comprerà da altri."

Impatto sulla tecnologia e sulla ricerca scientifica L'embargo silenzioso non si è limitato alle industrie tradizionali del regime sionista, ma ha anche raggiunto i settori della biotecnologia e delle scienze della vita. Secondo il rapporto, alcuni accordi internazionali e grandi investimenti israeliani sono stati cancellati o sospesi per ragioni puramente politiche e non a causa della qualità o dell'innovazione dei prodotti. Un alto funzionario in questo settore ha detto che questa situazione è una minaccia politica per le aziende israeliane e impedisce la creazione di nuove aziende o l'espansione di quelle esistenti, poiché l'identità nazionale israeliana stessa è diventata un ostacolo alla cooperazione internazionale. Ha aggiunto: "Alcune aziende hanno ridotto i trasferimenti di denaro in Israele e si rifiutano di inviare i loro dirigenti senior nel paese. Ciò significa che Israele potrebbe ancora avere potere nel campo della sicurezza e della tecnologia, ma altri settori scompariranno gradualmente. Israele è diventato un'azienda emarginata e si coopera con essa solo in caso di emergenza."

Crisi nelle università e nella ricerca internazionale Il rapporto di Calcalist mostra che l'embargo silenzioso su Israele si è esteso anche ai settori accademici. Sono state sollevate minacce di sospendere o interrompere la partecipazione di Israele a grandi progetti di ricerca come «Horizon». La continuazione della guerra a Gaza e la crisi umanitaria hanno reso difficile il sostegno a Israele nell'Unione Europea, specialmente con una riduzione del sostegno da parte di Germania e Italia. Alcune università europee come l'Università di Gand in Belgio e l'Università di Valencia in Spagna hanno annunciato che non parteciperanno a progetti che includono istituzioni israeliane. Queste decisioni hanno anche influito sul numero di articoli scientifici pubblicati. Nel progetto Horizon, il tasso di partecipazione dei ricercatori israeliani a articoli scientifici globali è diminuito del 21% negli ultimi due anni. Inoltre, il numero di borse di studio concesse a nuovi ricercatori israeliani in questo progetto è sceso da 29 nel 2024 a 9 nel 2025. Secondo le statistiche del Ministero delle Scienze israeliano, il tasso di pubblicazione di articoli scientifici internazionali con la partecipazione di ricercatori israeliani è sceso da 142 articoli per mille persone nel 2022 a 111 articoli nel 2024, il tasso più basso dal 2017. Alcune riviste scientifiche di spicco hanno anche respinto articoli di ricercatori israeliani, in particolare in settori legati al benessere sociale, a causa della loro mancanza di posizione sulla guerra. Ciò dimostra l'impatto diretto dell'embargo silenzioso sulla credibilità scientifica di Israele. Lo scorso giugno, l'adesione dell'Associazione Sociologica Israeliana all'Unione Internazionale degli Scienziati è stata sospesa perché l'associazione non aveva condannato le azioni di Israele a Gaza. Da ottobre 2023 a maggio 2025, sono stati registrati oltre 700 casi di interruzione dei contatti con ricercatori israeliani e 20 università hanno annunciato ufficialmente che non collaboreranno con loro. Questa interruzione dei contatti include il rifiuto di revisionare articoli, la mancata accettazione di professori ospiti e la mancata partecipazione a conferenze. Crisi negli investimenti e nella credibilità finanziaria Il rapporto mostra che le aziende energetiche israeliane, nonostante la firma di alcuni grandi contratti negli ultimi mesi, stanno affrontando problemi nascosti nel rinnovamento delle linee di credito con le banche europee. Alcuni progetti sono stati interrotti a causa della riluttanza delle banche a collaborare con Israele. I tentativi delle aziende di ottenere una spiegazione ufficiale sono stati accolti con risposte secche e generiche che nascondono le ragioni reali. Inoltre, il rapporto fa riferimento ai ritardi nell'arrivo di esperti stranieri per la costruzione di centrali elettriche o linee di trasmissione del gas; un ritardo che ha interrotto la pianificazione dei progetti in Israele. Sebbene parte di questo ritardo sia attribuito alla situazione della sicurezza, ci sono preoccupazioni che la ragione principale sia il rifiuto delle aziende straniere di collaborare con Israele.