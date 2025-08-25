I sionisti hanno iniziato la distruzione totale della città di Gaza da 3 assi

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita il sito di notizie Russia Today, l'Osservatorio Euro-Mediterraneo dei Diritti Umani ha annunciato oggi, lunedì, in un comunicato che il regime sionista ha effettivamente iniziato l'attuazione del suo piano per la distruzione totale della città di Gaza e l'imposizione del suo dominio militare illegale su di essa. La dichiarazione ha sottolineato che l'esercito del regime sionista sta conducendo una vasta operazione di distruzione e demolizione delle aree residenziali nel sud, est e nord della città in un attacco simultaneo che procede con distruzione completa ed eliminazione sistematica verso il cuore della città da tre assi. Questo attacco militare di terra arriva dopo che l'esercito sionista ha annunciato ufficialmente l'inizio dell'operazione "Carri di Gedeone 2" il 20 agosto e l'esecuzione delle sue "operazioni preliminari e fasi iniziali".

Questa organizzazione per i diritti umani ha notato che più di un milione di persone sono ora assediate in meno del 30% dell'area della città e sono tutte a rischio di essere sfollate con la forza verso sud nell'ambito di questo piano, che mira a eliminare Gaza e a sottometterla a una distruzione sistematica e a un controllo militare completo. Ieri, domenica, il Ministero degli Interni di Gaza aveva avvertito contro i piani israeliani volti a sfollare i residenti della città di Gaza e del nord della Striscia di Gaza e aveva chiesto ai cittadini e ai rifugiati di non rispondere ai tentativi di intimidazione e ricatto del regime sionista e di rimanere nelle loro case.