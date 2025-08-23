Dimissioni di massa dei ministri olandesi in segno di protesta contro i crimini di Tel Aviv

Secondo l'agenzia di stampa Abna, che cita l'Associated Press, i ministri affiliati al partito "Nuova Era Sociale" nei Paesi Bassi hanno annunciato le loro dimissioni. Questa azione è stata intrapresa in segno di sostegno alle dimissioni del ministro degli Esteri del paese, a seguito del fallimento dei suoi sforzi per imporre nuove sanzioni contro il regime sionista. Caspar van der Kamp, il ministro degli Esteri olandese, si è dimesso dal suo incarico venerdì sera.



Questa decisione è stata presa dopo una controversia durante una riunione di governo sull'imposizione di possibili sanzioni contro Tel Aviv. Van der Kamp ha dichiarato in un comunicato: "Sono giunto alla conclusione di non essere nella posizione di poter attuare azioni importanti e ulteriori per fare pressione su Israele." Il ministro degli Esteri olandese aveva espresso giovedì il suo desiderio di imporre nuove misure contro Tel Aviv. In precedenza, il governo olandese aveva già dichiarato Itamar Ben-Gvir e Smotrich, due ministri sionisti, "persone non grate" lo scorso luglio. Inoltre, i Paesi Bassi sono stati tra i 21 paesi che giovedì in una dichiarazione congiunta hanno definito "inaccettabile e contraria al diritto internazionale" l'approvazione di un vasto piano per l'espansione degli insediamenti nella Cisgiordania occupata.