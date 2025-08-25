  1. Home
Mufti Jaafari del Libano: La Resistenza è la principale garanzia per la sicurezza del Libano

25 agosto 2025 - 12:35
Il Mufti Jaafari del Libano ha definito la Resistenza il pilastro principale della sicurezza nazionale del paese e ha avvertito che indebolirla in cambio di promesse straniere significa giocare con il destino del Libano.

Secondo l'agenzia di stampa internazionale ABNA, lo sceicco "Ahmad Qabalan", un eminente Mufti Jaafari del Libano, ha affermato che la Resistenza è la garanzia principale per mantenere la sicurezza del paese e ha sottolineato l'importanza della partnership tra le varie comunità libanesi. In una dichiarazione, ha affermato: "Il dovere nazionale impone che i piani di difesa siano progettati al servizio dell'obiettivo di sovranità, e non che si distrugga o si abbandoni il potere nazionale in cambio di promesse vuote, in una situazione in cui l'ostilità sta inghiottendo il paese senza sosta." Ha aggiunto: "La questione è proteggere il Libano, non piangere sul passato, come accadde durante l'occupazione di Beirut; Israele inghiottì il paese e l'unica garanzia di salvezza fu la Resistenza. Se non fosse stato per la Resistenza, non sarebbe rimasto nulla chiamato Libano." Qabalan ha sottolineato che la Resistenza è stata la garanzia principale per riconquistare il Libano e continua a proteggere il paese con i suoi sacrifici. Ha avvertito che non si può abbandonare o indebolire la Resistenza in cambio delle promesse di un mostro che non si sazia di distruggere i paesi. L'eminente Mufti Jaafari del Libano ha anche detto: "Non ci si può fidare di Washington o di alcuna garanzia regionale o internazionale; una persona saggia non viene morsa due volte dalla stessa tana."

Unità Nazionale Qabalan ha anche affermato che il Libano può continuare a vivere solo con la partecipazione del suo popolo, poiché la sua struttura è basata sul consenso. Rompere questa partnership significa distruggere il Libano, soprattutto perché la maggior parte delle sue crisi hanno origini straniere e la loro soluzione è possibile solo attraverso l'intesa. Ha aggiunto: "La chiave per risolvere la crisi è il realismo e la trasparenza nel dichiarare i fatti, le preoccupazioni e le minacce nazionali, al fine di raggiungere una formula di intesa che, lontano dalle trappole straniere e dalle tentazioni di alcuni individui irrazionali, garantisca il Libano, la sua sovranità e le sue componenti."

Cristianesimo e Minacce Straniere Qabalan ha concluso dicendo: "Il cristianesimo è per noi una necessità esistenziale, spirituale e morale. Il Libano è la patria divina per il cristianesimo e l'islam. Ma alcuni media mercenari e individui rancorosi cercano di distruggere il Libano." Ha avvertito che qualsiasi potenza regionale o internazionale che impedisce l'intesa tra i libanesi li spinge verso la guerra, e qualsiasi potenza che desidera imporre condizioni di resa al Libano, in realtà desidera distruggere il paese.

