Secondo l'agenzia di stampa internazionale ABNA, lo sceicco "Ahmad Qabalan", un eminente Mufti Jaafari del Libano, ha affermato che la Resistenza è la garanzia principale per mantenere la sicurezza del paese e ha sottolineato l'importanza della partnership tra le varie comunità libanesi. In una dichiarazione, ha affermato: "Il dovere nazionale impone che i piani di difesa siano progettati al servizio dell'obiettivo di sovranità, e non che si distrugga o si abbandoni il potere nazionale in cambio di promesse vuote, in una situazione in cui l'ostilità sta inghiottendo il paese senza sosta." Ha aggiunto: "La questione è proteggere il Libano, non piangere sul passato, come accadde durante l'occupazione di Beirut; Israele inghiottì il paese e l'unica garanzia di salvezza fu la Resistenza. Se non fosse stato per la Resistenza, non sarebbe rimasto nulla chiamato Libano." Qabalan ha sottolineato che la Resistenza è stata la garanzia principale per riconquistare il Libano e continua a proteggere il paese con i suoi sacrifici. Ha avvertito che non si può abbandonare o indebolire la Resistenza in cambio delle promesse di un mostro che non si sazia di distruggere i paesi. L'eminente Mufti Jaafari del Libano ha anche detto: "Non ci si può fidare di Washington o di alcuna garanzia regionale o internazionale; una persona saggia non viene morsa due volte dalla stessa tana."

Unità Nazionale Qabalan ha anche affermato che il Libano può continuare a vivere solo con la partecipazione del suo popolo, poiché la sua struttura è basata sul consenso. Rompere questa partnership significa distruggere il Libano, soprattutto perché la maggior parte delle sue crisi hanno origini straniere e la loro soluzione è possibile solo attraverso l'intesa. Ha aggiunto: "La chiave per risolvere la crisi è il realismo e la trasparenza nel dichiarare i fatti, le preoccupazioni e le minacce nazionali, al fine di raggiungere una formula di intesa che, lontano dalle trappole straniere e dalle tentazioni di alcuni individui irrazionali, garantisca il Libano, la sua sovranità e le sue componenti."

Cristianesimo e Minacce Straniere Qabalan ha concluso dicendo: "Il cristianesimo è per noi una necessità esistenziale, spirituale e morale. Il Libano è la patria divina per il cristianesimo e l'islam. Ma alcuni media mercenari e individui rancorosi cercano di distruggere il Libano." Ha avvertito che qualsiasi potenza regionale o internazionale che impedisce l'intesa tra i libanesi li spinge verso la guerra, e qualsiasi potenza che desidera imporre condizioni di resa al Libano, in realtà desidera distruggere il paese.