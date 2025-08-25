Messaggio di Eyal Zamir a Netanyahu sulla necessità di accettare l'accordo con Hamas

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, mentre il movimento Hamas ha annunciato il suo consenso all'accordo per lo scambio di prigionieri e per un cessate il fuoco a Gaza, il primo ministro del regime sionista, come nelle occasioni precedenti, impedisce il raggiungimento dell'accordo; il capo di stato maggiore dell'esercito del regime sionista, in un messaggio al primo ministro del regime, gli ha chiesto di accettare questo accordo. Il Canale 13 della televisione del regime sionista ha pubblicato il messaggio di Eyal Zamir, capo di stato maggiore dell'esercito di questo regime, a Benjamin Netanyahu, primo ministro di Israele, in cui si afferma: "C'è un accordo sul tavolo e dobbiamo accettarlo". Eyal Zamir ha dichiarato nel suo messaggio: "L'esercito israeliano può occupare Gaza, ma questa operazione può mettere a rischio la vita dei prigionieri israeliani". Ha aggiunto: "Se le forze di Hamas sentono che l'esercito israeliano si sta avvicinando troppo, le forze di Hamas possono uccidere i prigionieri israeliani o suicidarsi con loro". Eyal Zamir ha detto: "Siamo riusciti a realizzare le condizioni necessarie per raggiungere un accordo di scambio e ora la questione è nelle mani di Netanyahu". In questo contesto, le famiglie dei prigionieri israeliani a Gaza, in risposta alle dichiarazioni di Eyal Zamir, hanno sottolineato: "Sottolineiamo ciò che la maggior parte delle persone vuole, ovvero un accordo globale che riporti 50 prigionieri israeliani da Gaza e metta fine alla guerra". Rivolgendosi a Netanyahu, hanno dichiarato: "Non hai l'autorità per continuare una guerra eterna o sacrificare prigionieri e soldati, ed è giunto il momento che la volontà del popolo venga eseguita e che tutti i prigionieri vengano restituiti da Gaza".