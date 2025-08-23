Secondo l'agenzia di stampa Abna, che cita Russia Today, la pubblicazione di una nuova foto che mostra un livido sulla mano destra del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, coperto da una crema, ha scatenato polemiche.

Il Daily Post ha riferito che la crema applicata sul livido sulla mano di Trump è chiaramente visibile in questa immagine. Da quando è tornato al potere in America, ha usato queste creme per coprire il livido sulla sua mano.

Un portavoce della Casa Bianca ha anche affermato che Trump incontra un gran numero di americani ogni giorno e stringe loro la mano più di qualsiasi altro presidente nella storia!

Il giornalista americano Neville Williams aveva suggerito che Trump rispondesse agli americani in un altro modo invece di stringere loro la mano.