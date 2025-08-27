L'India condanna il massacro di giornalisti palestinesi da parte dei sionisti

Secondo l'agenzia di stampa Abna, che cita la rete di notizie Russia Today, Randhir Jaiswal, portavoce del Ministero degli Esteri indiano, ha condannato il massacro di giornalisti palestinesi da parte del regime sionista durante l'attacco all'ospedale Nasser nella Striscia di Gaza.
Negli attacchi del regime sionista contro un ospedale a Gaza lunedì, almeno 15 persone, tra cui 6 giornalisti, sono state martirizzate.
L'ufficio media del governo palestinese a Gaza ha dichiarato che con il martirio di questi quattro giornalisti, il numero di giornalisti martirizzati a Gaza ha raggiunto 246.
Sabato, l'ufficio media del governo palestinese a Gaza aveva già emesso una dichiarazione in cui annunciava che "Khaled Mohammad Al-Madhoun", che lavorava come fotoreporter per la televisione palestinese, era stato martirizzato in un attacco sionista.
L'assassinio di giornalisti e operatori dei media dall'inizio della guerra di genocidio del regime sionista contro la Striscia di Gaza rientra nel quadro dei crimini sistematici del regime sionista contro le squadre civili, con l'obiettivo di nascondere la verità e impedire che i crimini di questo regime vengano rivelati al mondo.
Secondo i funzionari palestinesi, "Hossam Al-Masri", uno dei giornalisti martirizzati in questi attacchi, era un cameraman di Reuters. Mariam Abu Daqqa lavorava anche per l'Associated Press.
Your Comment