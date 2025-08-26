  1. Home
L'autore di "Io, Daniel Blake", Paul Laverty, arrestato per il suo sostegno alla Palestina

26 agosto 2025 - 13:53
La polizia scozzese ha arrestato lo sceneggiatore del film "Io, Daniel Blake" per aver indossato una maglietta con lo slogan "Genocidio in Palestina; è tempo di agire".

Secondo l'agenzia di stampa Ahl-ul-Bayt (AS) - Abna - la polizia scozzese ha arrestato Paul Laverty, lo sceneggiatore del film "Io, Daniel Blake" diretto da Ken Loach, per aver indossato una maglietta con lo slogan "Genocidio in Palestina; è tempo di agire". Questo slogan si riferisce al gruppo proibito "Palestine Action", che è stato recentemente designato dal governo britannico come organizzazione terroristica.

L'arresto di Laverty è avvenuto durante una protesta a Edimburgo, la capitale della Scozia, organizzata contro il sostegno britannico a Israele. L'account ufficiale di Ken Loach sulla piattaforma di social media X (ex Twitter) ha confermato la notizia, annunciando che Laverty è detenuto presso la stazione di polizia di St. Leonard.

Un portavoce della polizia scozzese ha dichiarato in un comunicato: "A seguito di una protesta fuori dalla stazione di polizia di St. Leonard, un uomo di 68 anni è stato arrestato ai sensi del Terrorism Act 2000 per aver sostenuto un'organizzazione proibita."

Il gruppo "Palestine Action" è stato dichiarato illegale dal Parlamento britannico il mese scorso dopo aver effettuato attacchi a basi militari e strutture legate alla spedizione di armi a Israele. Secondo la legge antiterrorismo, sostenere o incitare al sostegno di questo gruppo può portare a una pena detentiva fino a 14 anni.

È da notare che "Io, Daniel Blake" (titolo originale: I, Daniel Blake), un film diretto da Ken Loach, ha vinto la Palma d'Oro al Festival di Cannes del 2016.

