Secondo l'agenzia di stampa ABNA, fonti di notizie hanno riferito che i militari del regime sionista sono entrati in un villaggio nella provincia di Quneitra e hanno perquisito le case. Un certo numero di militari del regime sionista sono entrati nel villaggio di "Ain al-Abd" nella provincia siriana di Quneitra. I soldati occupanti hanno perquisito le case del villaggio. È degno di nota che l'esercito del regime sionista, dopo il crollo del governo di Bashar al-Assad, ha intensificato i suoi attacchi contro le infrastrutture e i centri militari siriani e ha bombardato i centri militari del paese in diverse occasioni.

