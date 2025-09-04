Russia: La vendita di missili americani all'Ucraina contraddice le affermazioni di Washington

Secondo l'agenzia di stampa Abna, che cita il canale Russia Today, Maria Zakharova, portavoce del Ministero degli Esteri russo, ha sottolineato che Mosca non ha assolutamente intenzione di discutere la questione dell'intervento di forze straniere in Ucraina.

Ha anche definito l'approvazione degli Stati Uniti per la vendita di missili all'Ucraina come un'azione che contraddice le affermazioni di Washington sulla sua presunta volontà di raggiungere una soluzione politica e pacifica per la crisi.

Zakharova ha affermato: "Le garanzie di sicurezza che Zelensky chiede per l'Ucraina sono inaccettabili e in realtà 'garanzie pericolose' per l'Europa".

Ha aggiunto che Lavrov rappresenterà la Russia al prossimo incontro dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre.

In un'altra parte del suo discorso, Zakharova ha annunciato che Sergey Lavrov parteciperà a un nuovo round di "dialoghi strategici" tra Russia e il Consiglio di Cooperazione del Golfo l'11 settembre.

La portavoce del Ministero degli Esteri russo ha inoltre aggiunto che Lavrov terrà incontri bilaterali con i suoi omologhi arabi a margine di questo incontro.

Ambasciatore degli Stati Uniti presso la NATO: L'Europa pagherà per le armi destinate all'Ucraina

Contemporaneamente alle dichiarazioni di Zakharova, "Matthew Whitaker", l'ambasciatore degli Stati Uniti presso l'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord (NATO), ha detto che Trump lo ha incaricato di coordinare i contratti di armi statunitensi a beneficio degli alleati della NATO per equipaggiare l'Ucraina.

Parlando al programma "Newsline" di Newsmax, ha dichiarato: "L'Europa sta fornendo i soldi per l'acquisto delle armi, mentre le armi sono americane. Queste sono le migliori opzioni disponibili e supportano l'Ucraina sul campo di battaglia".

Whitaker ha affermato: "Il presidente sa perfettamente come negoziare per porre fine alla guerra in Ucraina, anche se la questione è 'molto complessa'".

Ha anche notato che "le parti ucraina e russa sono riuscite a raggiungere alcuni accordi a basso livello, inclusi lo scambio di prigionieri e i corpi dei morti".

Secondo Whitaker, questo processo ha dato alle due parti "l'opportunità di comunicare, cooperare e costruire un certo livello di fiducia".

Whitaker ha concluso affermando: "Trump è l'unica persona che è riuscita a convincere il presidente russo Vladimir Putin a sedersi al tavolo dei negoziati e a continuare i colloqui".