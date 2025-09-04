  1. Home
Mosca: Le minacce degli Stati Uniti contro il Venezuela sono inaccettabili

4 settembre 2025 - 19:39
La portavoce del Ministero degli Esteri russo ha definito le minacce degli Stati Uniti di cambiare il regime in Venezuela un metodo inaccettabile per promuovere le relazioni internazionali, sottolineando che questo approccio rappresenta una minaccia per la sicurezza regionale e globale.

Secondo l'agenzia di stampa Abna, che cita l'agenzia di stampa Sputnik, Maria Zakharova, portavoce del Ministero degli Esteri russo, a margine del Forum Economico Orientale 2025 a Vladivostok, ha dichiarato che i rapporti sulla possibile azione degli Stati Uniti per un cambio di regime in Venezuela sono una forma di pressione e un metodo inaccettabile per promuovere le relazioni internazionali.

Zakharova ha sottolineato che queste azioni dell'Occidente contro i paesi che cercano di perseguire le proprie politiche nazionali rappresentano una pressione palese sul Venezuela a tutti i livelli.

Ha aggiunto: "Questa situazione viene presentata in modo inaccettabilmente esagerato e crea minacce per la sicurezza regionale e globale".

