Secondo l'agenzia di stampa Abna, che cita l'agenzia di stampa Sputnik, Maria Zakharova, portavoce del Ministero degli Esteri russo, a margine del Forum Economico Orientale 2025 a Vladivostok, ha dichiarato che i rapporti sulla possibile azione degli Stati Uniti per un cambio di regime in Venezuela sono una forma di pressione e un metodo inaccettabile per promuovere le relazioni internazionali.

Zakharova ha sottolineato che queste azioni dell'Occidente contro i paesi che cercano di perseguire le proprie politiche nazionali rappresentano una pressione palese sul Venezuela a tutti i livelli.

Ha aggiunto: "Questa situazione viene presentata in modo inaccettabilmente esagerato e crea minacce per la sicurezza regionale e globale".