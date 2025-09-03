Nuove sanzioni contro l'Iran, cosa stanno cercando gli USA?

martedì il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, nel proseguimento della massima pressione di Washington su Teheran, ha preso di mira 7 compagnie e 9 petroliere per il loro ruolo nella vendita del petrolio di Teheran e nell'aggiramento delle sanzioni anti-iraniane.

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha affermato: L'azione odierna si basa sulle sanzioni del 3 luglio 2025 dell'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, che hanno preso di mira la rete di Salim Ahmad Saeed. Secondo gli americani, questa rete contrabbandava petrolio misto iracheno e iraniano, generando introiti significativi per il governo iraniano.

L'istituzione statunitense ha affermato: Nel complesso, queste misure dimostrano l'impegno di Washington nel porre fine all'influenza distruttiva dell'Iran sull'economia irachena e nel sostenere la campagna di massima pressione economica sull'Iran, in conformità con l'Ordine Presidenziale di Sicurezza Nazionale-2. Questa azione viene intrapresa in conformità con l'Ordine Esecutivo (E.O.) 13902, che prende di mira individui attivi in ​​determinati settori dell'economia iraniana, inclusi i settori petrolifero e petrolchimico iraniano.

Il 4 febbraio 2025, il Presidente degli Stati Uniti ha firmato un memorandum per proseguire la politica di massima pressione sulla Repubblica Islamica dell'Iran, affermando di essere pronto a dialogare con il Presidente iraniano. Tuttavia, nonostante cinque round di negoziati indiretti tra Iran e Stati Uniti e la rivendicazione di un approccio diplomatico nei confronti di Teheran, il 13 giugno 2025, mentre il sesto round di negoziati era previsto per il 15 giugno, Israele ha preso di mira aree di Teheran e di alcune altre città, compresi i suoi impianti nucleari, con un attacco militare, e numerosi scienziati, militari e civili sono caduti martiri.

Il 22 giugno, gli Stati Uniti hanno attaccato anche gli impianti nucleari di Fordow, Natanz e Isfahan, e le forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran hanno risposto a queste aggressioni militari. Questa azione di Washington ha simboleggiato le azioni illegali degli Stati Uniti nell'attaccare uno Stato membro delle Nazioni Unite senza alcuna autorizzazione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonché azioni completamente contrarie alle norme dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica e del TNP.

Ora, nell'ambito della campagna di massima pressione contro l'Iran e dopo l'attacco militare, l'amministrazione Trump sta cercando di esercitare la massima pressione per ridurre o bloccare le esportazioni di petrolio iraniano imponendo sanzioni, di cui viene annunciato un nuovo ciclo di sanzioni di tanto in tanto. Si può affermare che l'obiettivo principale degli Stati Uniti nell'imporre nuove sanzioni sulle esportazioni di petrolio iraniano sia quello di aumentare la pressione economica sulla Repubblica Islamica e limitarne le risorse finanziarie. Queste azioni fanno parte della strategia di «massima pressione» che mira a modificare il comportamento dell'Iran in vari ambiti, tra cui il suo programma nucleare, il sostegno ai movimenti anti-arroganza nella regione e lo sviluppo di armi avanzate, in particolare missilistiche.

Obiettivi chiave delle nuove sanzioni statunitensi:

Ridurre le entrate petrolifere dell'Iran con l'obiettivo di limitare la capacità del governo iraniano di finanziare programmi militari e di sicurezza, comprese le forze armate, il Ministero della Difesa e del Supporto alle Forze Armate e la Forza disciplinare della Repubblica Islamica dell'Iran (Commando di Polizia della Repubblica Islamica dell'Iran).

Interrompere la rete di vendita del petrolio iraniano: gli Stati Uniti hanno sanzionato aziende, navi e individui associati alla «flotta ombra» iraniana per bloccare le rotte non ufficiali di esportazione del petrolio.

Prevenire l'elusione delle sanzioni: molte delle aziende sanzionate hanno sede in paesi terzi come Cina, Emirati Arabi Uniti, Grecia e Isole Marshall, che secondo Washington hanno aiutato l'Iran ad aggirare le sanzioni.

Indebolire la diplomazia energetica dell'Iran: riducendo l'accesso dell'Iran ai mercati petroliferi globali, gli Stati Uniti stanno cercando di limitare l'influenza regionale e internazionale dell'Iran.

Aumentare la pressione per tornare ai colloqui sul nucleare: alcuni analisti ritengono che queste sanzioni potrebbero costringere l'Iran ad accettare un nuovo accordo sul suo programma nucleare, sebbene l'Iran abbia sospeso i negoziati per ora a causa delle violazioni statunitensi.

La risposta dell'Iran alle nuove sanzioni statunitensi sulle esportazioni di petrolio

La risposta dell'Iran è stata solitamente una combinazione di posizioni politiche, misure diplomatiche e sforzi per mitigare gli effetti economici delle sanzioni. Per quanto riguarda le recenti sanzioni sul petrolio, l'Iran ha mostrato reazioni multiformi, tra cui le seguenti:

Posizioni ufficiali:

Condanna delle sanzioni: i funzionari iraniani, incluso il Ministero degli Affari Esteri, hanno definito le nuove sanzioni «illegali» e «una violazione del diritto internazionale», sottolineando che queste misure non influiranno sulla volontà dell'Iran.

Proseguire sulla strada della resistenza: l'Iran ha annunciato che proseguirà le sue politiche in materia di esportazioni di petrolio e sviluppo economico e non considera queste sanzioni un serio ostacolo.

Misure pratiche

Rafforzare la cooperazione con i partner asiatici: a questo proposito, l'Iran ha cercato di rafforzare le sue relazioni economiche con paesi come Cina, India e Russia per neutralizzare parte della pressione delle sanzioni.

Utilizzo di metodi alternativi di vendita del petrolio, tra cui il ricorso a società intermediarie, la modifica delle rotte di trasporto e la vendita di petrolio tramite baratto o in valute diverse dal dollaro.

Crescente coinvolgimento con i paesi vicini e i blocchi anti-sanzioni: l'Iran sta cercando di espandere la sua cooperazione economica e politica con i paesi che si oppongono alle politiche sanzionatorie statunitensi, come alcuni membri dei BRICS.

In alcuni casi, l'Iran ha anche presentato denunce a istituzioni come la Corte Internazionale di Giustizia per mettere in discussione la legittimità delle sanzioni.