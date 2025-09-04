  1. Home
Avviso improvviso dal Canada: "Le persone non viaggino in Germania"

4 settembre 2025 - 19:39
Il governo canadese ha emesso un avviso chiedendo ai cittadini di non recarsi in Germania.

Secondo l'agenzia di stampa Abna, che cita Russia Today, il governo canadese ha chiesto ai cittadini del Paese di non recarsi in Germania a causa dell'aumento degli attacchi terroristici nel Paese.

L'avviso emesso dal governo canadese afferma che il livello di rischio in Germania è diventato simile a quello dello Zimbabwe. L'Europa sta affrontando minacce terroristiche e negli ultimi anni un certo numero di paesi e città del continente sono stati esposti a tali attacchi.

Il governo canadese ha aggiunto che un gran numero di persone sono state uccise e ferite in questi attacchi in Germania e che esiste la possibilità di ulteriori attacchi.

Il Canada ha anche fatto riferimento agli atti di violenza commessi da estremisti in Germania.

Questo avviso del Canada è stato emesso contemporaneamente ad azioni simili da parte degli Stati Uniti e dell'Australia, con Germania, Italia, Francia, Spagna e Regno Unito che figurano nella lista dei paesi ad alto rischio.

