Avviso improvviso dal Canada: "Le persone non viaggino in Germania"

Secondo l'agenzia di stampa Abna, che cita Russia Today, il governo canadese ha chiesto ai cittadini del Paese di non recarsi in Germania a causa dell'aumento degli attacchi terroristici nel Paese.

L'avviso emesso dal governo canadese afferma che il livello di rischio in Germania è diventato simile a quello dello Zimbabwe. L'Europa sta affrontando minacce terroristiche e negli ultimi anni un certo numero di paesi e città del continente sono stati esposti a tali attacchi.

Il governo canadese ha aggiunto che un gran numero di persone sono state uccise e ferite in questi attacchi in Germania e che esiste la possibilità di ulteriori attacchi.

Il Canada ha anche fatto riferimento agli atti di violenza commessi da estremisti in Germania.

Questo avviso del Canada è stato emesso contemporaneamente ad azioni simili da parte degli Stati Uniti e dell'Australia, con Germania, Italia, Francia, Spagna e Regno Unito che figurano nella lista dei paesi ad alto rischio.