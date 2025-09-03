«Masoud Pezeshkian», presidente della Repubblica islamica dell'Iran, durante il suo viaggio in Cina, ha incontrato martedì sera «Huang Hu», membro permanente del Partito comunista cinese. Sottolineando l'importanza della cooperazione multilaterale, ha descritto l'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai come uno strumento efficace per contrastare l'unilateralismo e ha sottolineato che l'umanità ha sete di giustizia, equità e rispetto della legge. Secondo Pars Today, Pezeshkian ha aggiunto: La civiltà globale si basa sulla storia e sulla cultura antiche di paesi come l'Iran e la Cina, e attraverso questa civiltà le nazioni possono condurre una vita dignitosa.

Ha poi dichiarato: Dobbiamo essere fermi contro il bullismo dei paesi che non vedono di buon occhio le relazioni amichevoli tra Iran e Cina.

Diverse proteste di 250 organi di stampa in 70 paesi per i giornalisti martirizzati a Gaza

Il gruppo per la libertà dei media Reporter senza frontiere (RSF) ha annunciato martedì che più di 250 media in oltre 70 paesi hanno protestato sulle loro prime pagine, evidenziando il martirio di oltre 200 giornalisti durante l'assalto degli occupanti sionisti contro il popolo oppresso di Gaza. Secondo i dati di RSF, circa 248 giornalisti sono caduti martiri dall'inizio della guerra del regime sionista a Gaza il 7 ottobre 2023.

Arresto di spie di Israele e USA a Sana'a

«Mohammed al-Bakhiti», un membro di spicco dell'ufficio politico yemenita di Ansarullah, ha dichiarato martedì in un'intervista a France 24 che le forze armate del paese hanno arrestato diverse spie che stavano spiando per gli Stati Uniti e il regime israeliano in un'operazione di sicurezza. Ha aggiunto che gli Stati Uniti e i loro alleati, incluso il regime sionista, stanno cercando di reclutare alcuni dipendenti delle Nazioni Unite come spie in Yemen.

Lavrov: l'India non ha ceduto alle richieste degli Stati Uniti di interrompere gli acquisti di petrolio dalla Russia

Il Ministro degli Esteri russo «Sergei Lavrov» ha scritto in un articolo pubblicato martedì sul quotidiano indonesiano Kompas: l'India non ha ceduto alle richieste degli Stati Uniti di interrompere gli acquisti di petrolio dalla Russia, e Mosca apprezza questa posizione.

Cina presenta le ultime novità in fatto di equipaggiamento nucleare, droni e missili balistici intercontinentali

La televisione cinese ha riferito in diretta dalla parata militare del paese, osservando che nuovi modelli di carri armati Type 100 e veicoli corazzati da combattimento hanno partecipato all'evento. Per la prima volta è stato presentato il missile Dongfeng-5C, un missile nucleare strategico intercontinentale con una gittata che copre l'intero globo. Durante la cerimonia, il presidente cinese Xi Jinping ha sottolineato che i paesi di tutto il mondo possono garantire una sicurezza condivisa e prevenire il ripetersi di tragedie storiche sostenendosi a vicenda.

Attacchi delle forze di Jolani contro i cristiani in Siria

L'agenzia di stampa irachena Al-Maalouma, citando fonti informate, ha riferito che le forze fedeli a Jolani e alla sua fazione hanno compiuto sforzi estesi per impedire che le notizie dei loro crimini in Siria venissero pubblicate. Le fonti hanno aggiunto che questi crimini hanno causato polemiche in particolare nella città di Suwayda nelle ultime settimane. Almeno sei chiese sono state date alle fiamme durante la campagna delle forze di Jolani in città, che ha portato anche allo sfollamento di migliaia di famiglie cristiane.

Pechino: La Cina ha posto le relazioni con l'Iran all'ordine del giorno della sua agenda diplomatica

«Mao Ning», portavoce del Ministero degli Affari Esteri cinese, ha scritto martedì sulla piattaforma di social media X: Il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato il presidente iraniano Masoud Pezeshkian a Pechino. Ha affermato che le relazioni Cina-Iran hanno resistito con successo agli sviluppi globali e hanno mantenuto una crescita sostenibile e sana. «Mao Ning» ha aggiunto che le relazioni con l'Iran sono sempre all'ordine del giorno della diplomazia cinese in Asia occidentale e Pechino è pronta a cooperare con l'Iran per promuovere l'amicizia, approfondire la fiducia reciproca e rafforzare la collaborazione in vari campi.

Trump: Chicago è la capitale mondiale degli omicidi

«Donald Trump», presidente degli Stati Uniti, ha scritto martedì sulla sua piattaforma di social media Truth Social: Chicago è la capitale mondiale degli omicidi. In un altro post, ha aggiunto: Durante il fine settimana, almeno 54 persone sono state colpite da arma da fuoco a Chicago, 8 delle quali uccise. Chicago è di gran lunga la città peggiore e più pericolosa del mondo.

Yahya Saree: Abbiamo preso di mira lo stato maggiore del regime sionista

Secondo Al-Masirah, Yahya Saree, portavoce delle forze armate yemenite, ha annunciato quattro operazioni contro il regime israeliano, tra cui un attacco con droni «Samad-4» contro l'edificio dello Stato Maggiore dell'esercito israeliano a Tel Aviv, la centrale elettrica di Al-Khodaira, l'aeroporto Ben Gurion e il porto di Ashdod. Saree ha aggiunto che gli attacchi dei droni hanno avuto successo e hanno colpito gli obiettivi previsti. Le operazioni a sostegno dei nostri fratelli di Gaza continueranno fino a quando gli attacchi contro di loro non cesseranno e l'assedio di Gaza non sarà tolto, ha dichiarato.