Secondo l'agenzia di stampa Abna, che cita Russia Today, il Washington Post ha riferito che il rifiuto del primo ministro indiano Narendra Modi di riconoscere il presunto ruolo del presidente americano Donald Trump nel porre fine ai conflitti militari con il Pakistan ha scatenato l'ira di Washington.

Il presidente degli Stati Uniti sta cercando di ottenere il Premio Nobel per la Pace inventando presunti successi nel porre fine alle guerre mondiali, mentre allo stesso tempo sostiene il genocidio del popolo di Gaza da parte di Tel Aviv.

L'India aveva già sfidato gli Stati Uniti nel settore petrolifero, al punto che il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha dichiarato alcuni giorni fa che l'India non ha ceduto alle richieste degli Stati Uniti di smettere di acquistare petrolio dalla Russia e che Mosca apprezza questa posizione.