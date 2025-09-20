Soldato sionista ferito nella città di Gaza da cecchini della Resistenza

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, i media del regime sionista hanno riferito del ferimento di un altro soldato del regime nel nord della città di Gaza.

I media del regime sionista hanno annunciato che un certo numero di soldati feriti dell'esercito del regime sono stati trasferiti da Gaza ai territori occupati in elicottero.

Inoltre, la radio dell'esercito del regime sionista ha riferito che un soldato dell'esercito del regime della Brigata 401 è stato ferito questa mattina a causa di spari nella città di Gaza.

Questo soldato sionista è stato ferito dai cecchini della Resistenza palestinese nel quartiere di Sheikh Radwan ed è stato trasferito in ospedale per cure; la sua famiglia è stata informata del ferimento.