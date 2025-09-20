Il Presidente del Parlamento Arabo: La comunità internazionale non si limiti a monitorare e documentare i crimini

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il Parlamento Arabo ha accolto con favore i risultati del rapporto del Comitato di Indagine Indipendente Internazionale delle Nazioni Unite, secondo cui il regime sionista ha commesso crimini di genocidio contro civili palestinesi nella Striscia di Gaza. Questa azione è considerata una palese violazione del diritto internazionale umanitario e di tutte le convenzioni e risoluzioni pertinenti delle Nazioni Unite.

In una dichiarazione, il Presidente del Parlamento Arabo, Mohammed bin Ahmed Al-Yamahi, ha affermato: "Questo rapporto è una nuova e ferma condanna delle politiche e delle azioni barbare del regime di occupazione contro il popolo palestinese, e mostra l'entità della sofferenza umana degli abitanti di Gaza, in particolare bambini, donne e anziani, a seguito del blocco, della fame e delle continue aggressioni di questo regime."

Ha sottolineato: "La comunità internazionale, dopo la pubblicazione di questo rapporto, si trova di fronte a una vera prova; non è più accettabile limitarsi a monitorare e documentare i crimini, ma deve essere intrapresa un'azione seria e vincolante per attuare queste risoluzioni, realizzare la soluzione dei due Stati e porre fine alla sofferenza del popolo palestinese."

Al-Yamahi ha anche chiesto il processo dei leader del regime di occupazione come criminali di guerra presso la Corte Penale Internazionale e la fine della politica di impunità che li ha incoraggiati a commettere ulteriori crimini.

Al-Yamahi ha ribadito l'appello del Parlamento Arabo ad adottare misure urgenti per proteggere il popolo palestinese, sostenere il loro diritto legittimo all'autodeterminazione e alla formazione di uno stato palestinese indipendente e sovrano, definendo questo l'unico modo giusto e permanente per porre fine alla sofferenza del popolo palestinese e all'occupazione.