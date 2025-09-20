Incidente aereo a Washington: 4 militari morti

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita l'Associated Press, quattro militari sono rimasti uccisi nello schianto di un elicottero MH-60 Black Hawk dell'esercito americano vicino a una base militare nello stato di Washington.

Il Comando delle Operazioni Speciali dell'Esercito degli Stati Uniti ha dichiarato che l'elicottero si è schiantato durante una missione di addestramento a ovest della base congiunta "Lewis-McChord".

Funzionari dell'esercito americano affermano che le indagini sulla causa dell'incidente sono in corso.

Il Servizio Meteorologico Nazionale degli Stati Uniti ha riferito che il cielo era prevalentemente sereno e i venti soffiavano leggermente da sud al momento dell'incidente.