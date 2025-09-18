  1. Home
  2. servizio
  3. Asia

Consultazioni di Fidan con le controparti saudite ed egiziane

18 settembre 2025 - 13:24
News ID: 1728430
Source: ABNA24
Consultazioni di Fidan con le controparti saudite ed egiziane

Il ministro degli Esteri turco ha avuto colloqui telefonici con i ministri degli Esteri di Arabia Saudita ed Egitto.

Secondo l'agenzia di stampa Anadolu, citata da Abna News, Hakan Fidan, ministro degli Esteri turco, ha avuto una conversazione telefonica con il ministro degli Esteri dell'Arabia Saudita, Faisal bin Farhan, e con il ministro degli Esteri egiziano, Badr Abdel Aty.

Secondo fonti del Ministero degli Esteri turco, durante le consultazioni sono stati discussi gli ultimi sviluppi a Gaza e i preparativi per le attività relative alla questione palestinese nel quadro della prossima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Your Comment

You are replying to: .
captcha