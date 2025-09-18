Consultazioni di Fidan con le controparti saudite ed egiziane

Secondo l'agenzia di stampa Anadolu, citata da Abna News, Hakan Fidan, ministro degli Esteri turco, ha avuto una conversazione telefonica con il ministro degli Esteri dell'Arabia Saudita, Faisal bin Farhan, e con il ministro degli Esteri egiziano, Badr Abdel Aty.

Secondo fonti del Ministero degli Esteri turco, durante le consultazioni sono stati discussi gli ultimi sviluppi a Gaza e i preparativi per le attività relative alla questione palestinese nel quadro della prossima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.