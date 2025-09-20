Israele rappresenta gli ebrei?

Centinaia di ebrei ortodossi hanno manifestato a New York condannando i crimini del regime israeliano a Gaza. Tenendo in mano dei cartelli, hanno dichiarato: "L'anti-sionismo non è anti-semitismo" e "Netanyahu e Ben-Gvir sono i principali nemici del popolo ebraico". Secondo Pars Today, i dimostranti hanno dichiarato che organizzeranno proteste più ampie quando il premier del regime sionista Benjamin Netanyahu sarà presente alla sede delle Nazioni Unite.

Il rabbino David Feldman, uno dei partecipanti alla protesta, ha detto all'agenzia Anadolu: "La visita di Netanyahu alle Nazioni Unite crea la falsa impressione in tutto il mondo che egli rappresenti tutti gli ebrei e che le sue azioni siano approvate dall'ebraismo. In realtà, tutto ciò che Israele e Benjamin Netanyahu difendono è completamente contrario agli insegnamenti ebraici ed è fonte di vergogna per il nostro popolo".

In questo contesto, il quotidiano israeliano Haaretz ha riferito: "Sta emergendo una generazione di ebrei che si considera separata da Israele". Il giornale ha citato l'attrice ebrea americana Hannah Einbinder, 30 anni, che ha detto: "Come ebrea americana, mi vergogno e sono arrabbiata per il fatto che il massacro del popolo di Gaza sia finanziato dai contribuenti statunitensi". Einbinder ha sottolineato: "La mia responsabilità come una ebrea è quella di distinguere tra gli ebrei e il governo israeliano".

L'attrice ha poi chiarito la sua posizione gridando "Palestina Libera" mentre stava trionfando il suo premio Emmy – un'azione che, secondo Haaretz, segnala un cambiamento significativo nel modo in cui i giovani ebrei americani vedono Israele rispetto alle generazioni precedenti. Il giornale ha aggiunto: "Il numero di ebrei di Hollywood che prendono apertamente le distanze da Israele è in crescita. Vogliono proteggere se stessi e la loro fede da un governo che credono li stia danneggiando".

Nel frattempo, anche Avraham Burg, ex presidente della Knesset del regime sionista, ha dichiarato: "Sostengo il perseguimento di Israele presso i tribunali internazionali. Se Israele commette illeciti, atti malvagi, brutalità o crimini, deve essere perseguito".