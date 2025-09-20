Al-Hindi: I Paesi islamici non siano prigionieri di slogan anti-sionisti vuoti

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, in un articolo sul sito di notizie Al Jazeera, Mohammad Al-Hindi, vice segretario generale del movimento della Jihad Islamica, ha scritto che la debole posizione del vertice dei Paesi arabi e islamici riguardo agli sviluppi nella regione e alle aggressioni del regime sionista, e la comprensione delle ragioni del crollo della risposta della nazione islamica ai crimini dopo l'operazione "Tempesta di Al-Aqsa", che ha oscillato tra l'assoluta inazione e la complicità con i sionisti, può essere un preludio necessario per superare la crisi della nazione e la politica dei suoi paesi tenuta in ostaggio dal governo americano.

Ha sottolineato che non bisogna accontentarsi di condanne verbali in queste posizioni, affinché dopo la fine di questi incontri, le politiche americane rimangano le stesse.

Al-Hindi ha aggiunto che l'unica nazione di cui parliamo è composta da 57 paesi diversi, alcuni dei quali stanno vivendo conflitti interni causati da altri paesi islamici, e altri che stanno affrontando guerre esterne.

Ha sottolineato che il bombardamento di Doha e gli sviluppi prima e dopo di esso sono stati un nuovo avvertimento per i partecipanti e li hanno posti di fronte a una prova difficile, dimostrando che devono o fare passi verso una vera indipendenza o rimanere impantanati in una maggiore dipendenza e sottomissione alle politiche del regime sionista e degli Stati Uniti.

Questo alto membro del movimento della Jihad Islamica ha sottolineato che convergere con il regime sionista, che è l'autore di tutti questi crimini, o continuare la normalizzazione delle relazioni in queste condizioni, è un pugnalare alle spalle la Palestina e Doha e causerà la distruzione della nazione islamica. La prova di ciò è che il nemico sionista ha rapidamente avviato una grande guerra di terra contro Gaza, anche prima che le delegazioni ufficiali dei paesi lasciassero Doha, il che dimostra il loro disprezzo e la loro mancanza di rispetto nei confronti dei paesi islamici.

Al-Hindi ha concluso affermando che la risposta naturale a questa profanazione e arroganza sionista e alla loro vanteria riguardo al piano "Grande Israele" è che tutti i leader arabi rivedano le loro posizioni riguardo alla partnership e alla normalizzazione delle relazioni con il nemico sionista, piuttosto che rimanere prigionieri di slogan vuoti.