Opposizione alla risoluzione sul rinnovo della revoca delle sanzioni contro l’Iran; perché l’Occidente cerca di intensificare la pressione su Teheran?

il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite venerdì 19 settembre, in una riunione speciale, ha deciso in merito alla proroga della revoca delle sanzioni nucleari contro l’Iran. La risoluzione proposta, presentata dalla Corea del Sud con il sostegno di Cina, Russia, Pakistan e Algeria, non ha ottenuto la quota necessaria dei voti per l’approvazione a causa dell’opposizione dei Paesi europei e degli Stati Uniti.

Questa risoluzione ha ricevuto quattro voti favorevoli da Russia, Cina, Pakistan e Algeria, mentre i Paesi europei, tra cui Gran Bretagna, Francia e Germania (gruppo E3), insieme a Stati Uniti, Giappone e alcuni altri Paesi, hanno votato contro. Guyana e Corea del Sud si sono astenute. Questo risultato significa la fine del periodo di revoca delle sanzioni del Consiglio di Sicurezza contro l’Iran, sancite nell’ambito dell’accordo nucleare del 2015 (JCPOA).

Con il mancato successo della risoluzione della Corea del Sud, il meccanismo dello “snapback”(meccanismo del grilletto) non si attiverà immediatamente; piuttosto, tale azione servirà a esercitare maggiore pressione sulla Repubblica Islamica dell’Iran affinché accetti le richieste e le pretese degli Stati Uniti e dei tre Paesi europei entro i 30 giorni rimanenti, fino alla fine del 27 settembre 2025, corrispondente al 5 Mehr 1404 secondo l’orario di Greenwich.

Europei e americani, sostenendo che l’Iran abbia violato i suoi impegni, tra cui l’aumento delle scorte di uranio arricchito e le attività nucleari oltre i limiti del JCPOA, hanno insistito per la reintroduzione delle sanzioni. I Paesi europei hanno tentato di riattivare le sanzioni utilizzando il meccanismo dello “snapback”, affermando che questa azione fosse legale nell’ambito del diritto internazionale e del JCPOA. Tuttavia, dopo il ritiro degli Stati Uniti dal JCPOA nel maggio 2018, i tre Paesi europei, noti come la troika europea, insieme all’Unione Europea, non hanno intrapreso alcuna azione efficace per preservare l’accordo né hanno rispettato gli impegni che dichiaravano di voler attuare, e ora, nella veste di accusatori, chiedono l’attuazione del meccanismo dello “snapback”.

Russia e Cina, respingendo questa iniziativa, l’hanno definita contraria al processo diplomatico e hanno dichiarato che la reintroduzione delle sanzioni aumenterà le tensioni nella regione. In un comunicato congiunto, i due Paesi hanno ufficialmente annunciato di considerare illegale e invalida la reimposizione delle sanzioni delle Nazioni Unite contro l’Iran, affermando che non le rispetteranno e continueranno la cooperazione con Teheran.

Secondo gli analisti, il fallimento dell’approvazione della risoluzione per prorogare la revoca delle sanzioni contro l’Iran evidenzia la profonda spaccatura a livello globale tra Oriente e Occidente sul modo di affrontare il programma nucleare pacifico iraniano, e può avere ampie conseguenze per la stabilità regionale e la sicurezza internazionale.

Amir Saeed Iravani, ambasciatore e rappresentante permanente dell’Iran alle Nazioni Unite, in seguito alla mancata approvazione della risoluzione “per la continuazione della revoca delle sanzioni contro l’Iran” al Consiglio di Sicurezza, ha dichiarato: "Il voto spezzato ha dimostrato che non esiste alcuna unanimità nel Consiglio. Questa decisione indebolisce la diplomazia e porta con sé il rischio di gravi conseguenze per la non proliferazione. L’azione di oggi è affrettata, non necessaria e illegale. L’Iran non riconosce alcun obbligo alla sua attuazione. La responsabilità di questa grave conseguenza ricade direttamente sugli Stati Uniti e sui tre Paesi europei che, avanzando accuse pretestuose contro l’Iran, hanno al contempo spianato la strada agli attacchi criminali del regime israeliano contro le installazioni nucleari iraniane sottoposte a salvaguardia. Questa azione, intrapresa senza consenso, ha indebolito la posizione del Consiglio di Sicurezza, danneggiato la diplomazia e messo a rischio il regime di non proliferazione".

Sembra che l’obiettivo degli occidentali, opponendosi alla proroga della risoluzione sulla revoca delle sanzioni e respingendo anche le proposte costruttive dell’Iran, sia quello di esercitare pressioni senza precedenti su Teheran per costringerla ad accettare le richieste illegali degli Stati Uniti e dell’Europa in materia nucleare, missilistica e di politiche regionali; questione a cui anche gli analisti occidentali hanno fatto riferimento.

Trita Parsi, “vicepresidente esecutivo del Quincy Institute for Responsible Statecraft” (Istituto Quincy per una diplomazia responsabile), in un articolo a riguardo ha scritto: "Secondo gli analisti, la realtà è che il dossier nucleare iraniano è soprattutto un pretesto nelle competizioni geopolitiche; una competizione che oggi si gioca tra Stati Uniti ed Europa riguardo alla Russia e l'Ucraina e al futuro delle relazioni transatlantiche. In parole semplici, l’Iran e il suo programma nucleare, agli occhi degli occidentali, più che essere la questione centrale, sono diventati uno strumento nell'ambito di un gioco più vasto".

Secondo Parsi, sono stati pubblicati rapporti secondo i quali l’Iran, per evitare l’attivazione del meccanismo dello “snapback”, avrebbe avanzato una proposta basata sul ritorno e la diluizione delle scorte di uranio arricchito al 60% in cambio del rinvio di alcuni mesi della decisione europea. L’Iran avrebbe inoltre chiesto garanzie di sicurezza da parte degli Stati Uniti e la revoca parziale delle sanzioni in fasi successive. Tuttavia, fonti vicine all’amministrazione Trump hanno affermato che Washington respingerà tale proposta, puntando invece a proseguire con la politica di massima pressione.

Di conseguenza, gli europei, allineandosi sempre più con gli Stati Uniti nella campagna di sanzioni contro l’Iran, e anche nel quadro dello scontro con la Russia e come forma di punizione contro Teheran per la sua cooperazione con Mosca, stanno ora utilizzando la loro carta, ossia il meccanismo dello “snapback”, come strumento per intensificare le pressioni sull’Iran. Ciò mentre Teheran, più volte, attraverso le dichiarazioni di Seyed Abbas Araghchi, ministro degli Esteri della Repubblica Islamica dell’Iran, ha ribadito l’illegalità di tale azione e la mancanza di legittimità da parte dei Paesi europei nell’utilizzare i meccanismi del JCPOA, incluso lo “snapback”, poiché essi non hanno rispettato i propri impegni e di fatto hanno violato l’accordo nucleare.