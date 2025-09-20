Venezuela: gli Stati Uniti hanno usato missili e armi nucleari contro di noi

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, che cita "TRT", il Venezuela ha annunciato di aver chiesto alle Nazioni Unite di indagare sugli attacchi degli Stati Uniti che hanno provocato la morte di 14 persone su almeno due imbarcazioni nelle acque internazionali al largo delle coste del Paese.

Secondo i media, il procuratore generale del Venezuela, Tarek William Saab, ha rilasciato una dichiarazione in merito, affermando: "L'uso di missili e armi nucleari per uccidere pescatori indifesi su una piccola imbarcazione è un crimine contro l'umanità che deve essere indagato dalle Nazioni Unite."

In precedenza, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva affermato che le forze americane di stanza nella regione dei Caraibi avevano nuovamente fatto irruzione in una nave che trasportava droga, uccidendo tre persone nel corso dell'operazione.

Trump aveva scritto in un messaggio sul suo social network chiamato "Truth Social" che "questo attacco diretto e mortale è stato condotto per suo ordine all'interno della giurisdizione del Comando Sud degli Stati Uniti", una regione che copre 31 paesi in Sud e Centro America e nei Caraibi.

Nel frattempo, il ministro della Difesa venezuelano, Vladimir Padrino López, ha sottolineato: "Ciò che gli Stati Uniti stanno facendo è, in effetti, una guerra non dichiarata, ed è per questo che è necessario aumentare il livello di preparazione operativa delle forze armate venezuelane."

Riferendosi ai recenti sviluppi in Qatar, ha anche detto: "Guardate cosa è successo proprio ora in Qatar, un paese alleato degli Stati Uniti e che ospita una base militare americana."