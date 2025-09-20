Le Brigate Qassam pubblicano una foto del martire giordano autore dell'operazione al-Karama

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, le Brigate Qassam, l'ala militare di Hamas, hanno pubblicato un'immagine del martire giordano che ha condotto l'operazione al valico di frontiera di al-Karama, definendolo un eroe e un figlio delle leali e coraggiose tribù di Qaisi.

In questa immagine, oltre alle bandiere palestinesi e giordane intrecciate, è stata scritta anche la sacra versetto "E non considerare morti coloro che sono stati uccisi sulla via di Allah, ma vivi, che presso il loro Signore sono provvisti di sostentamento".

Questa settimana, il martire al-Qaisi ha ucciso due soldati sionisti sparando contro di loro al valico di al-Karama.