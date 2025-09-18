Sanders: "Israele ha commesso un genocidio a Gaza"

Secondo il media sionista Times of Israel, citato dall'agenzia di stampa Abna, Bernie Sanders, un eminente senatore indipendente americano, ha descritto l'aggressione degli occupanti sionisti contro il popolo oppresso di Gaza come "genocidio" dei palestinesi.

Secondo il media, in una dichiarazione rilasciata dopo la pubblicazione delle statistiche sulle vittime della guerra totale dei sionisti contro il popolo oppresso di Gaza, Sanders ha affermato: "L'intenzione è chiara. Il risultato è inevitabile: Israele ha commesso un genocidio a Gaza."

Il senatore ha aggiunto: "Denominando le azioni di Israele come genocidio, dobbiamo usare tutte le nostre leve per chiedere un cessate il fuoco immediato, un massiccio aumento degli aiuti umanitari facilitati dalle Nazioni Unite, e i primi passi per garantire uno stato palestinese."

Nel frattempo, anche la Commissione d'inchiesta del Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite ha recentemente descritto i crimini del regime sionista a Gaza come "genocidio" in una dichiarazione.