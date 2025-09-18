Resoconto di Londra sulle consultazioni dei ministri degli Esteri della Troika europea e 'Araqchi'

Secondo l'agenzia di stampa MNA, citando Al Jazeera, Yvette Cooper, il nuovo ministro degli Esteri britannico, ha presentato la sua versione delle consultazioni di oggi, mercoledì, tra i ministri degli Esteri dei tre paesi europei (la troika europea che ha partecipato all'accordo del 2015 con l'Iran, noto come JCPOA) e Sayyid Abbas Araqchi, il ministro degli Esteri della Repubblica Islamica dell'Iran.

Il nuovo ministro degli Esteri britannico, senza menzionare il mancato adempimento degli impegni dell'Europa nei confronti dell'Iran nell'ambito del JCPOA, ha affermato: "I miei omologhi europei e io abbiamo parlato con il ministro degli Esteri iraniano per ribadire le nostre preoccupazioni sul programma nucleare di Teheran. Siamo impegnati nella diplomazia, ma l'Iran non ha fatto passi per impedire il ritorno delle sanzioni, e abbiamo bisogno di azioni concrete!"

Va notato che Teheran ha sempre chiarito di essere pronta per negoziati equi e basati sul rispetto reciproco; tuttavia, negli ultimi mesi, e nel mezzo dei negoziati indiretti tra Teheran e Washington, gli Stati Uniti e gli occupanti sionisti hanno attaccato l'Iran, violando tutte le norme internazionali.