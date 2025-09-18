Re di Spagna: "Gaza affronta una crisi umanitaria insopportabile"

Secondo l'agenzia di stampa Anadolu, citata da Abna News, Felipe VI, re di Spagna, nel suo primo viaggio in Egitto ha incontrato gli spagnoli residenti nel paese e, in merito alle atrocità del regime sionista contro il popolo oppresso di Gaza, ha dichiarato: "La regione sta attraversando una situazione tragica e tesa, e Gaza affronta una crisi umanitaria insopportabile."

Senza condannare esplicitamente le continue atrocità degli occupanti sionisti contro il popolo oppresso della Palestina, il re di Spagna ha continuato: "L'ultimo ciclo di questo conflitto, iniziato circa due anni fa, ha avuto conseguenze diffuse; dalla perdita di un gran numero di vite umane e la trasformazione della situazione a Gaza in una crisi insopportabile, alla sofferenza infinita di centinaia di migliaia di cittadini innocenti e alla completa distruzione di questa regione."

Felipe VI ha aggiunto che Spagna ed Egitto stanno lavorando a stretto contatto per raggiungere una pace sostenibile e coraggiosa, come delineato negli "anni di speranza" del 1990.

Vale la pena notare che il quotidiano spagnolo El Pais ha recentemente riportato che il governo spagnolo sta valutando di accelerare il divieto di esportazione di armi verso Israele come parte di un pacchetto di sanzioni che si prevede venga approvato. Le possibili sanzioni di Madrid mirano a fare pressione su Israele dopo l'uccisione di circa 64.000 persone a Gaza e l'espansione degli insediamenti in Cisgiordania.

Il rapporto del media ha aggiunto: "La coalizione PSOE e Sumar sta lavorando per imporre un embargo completo sulle armi a Israele, e quindi le sanzioni contro Tel Aviv non si limitano alle industrie militari. L'obiettivo è accelerarne l'attuazione attraverso un decreto reale, utilizzando il contenuto di un disegno di legge che Sumar aveva precedentemente presentato al Congresso. Secondo fonti governative, i piani del governo prevedono che le sanzioni possano essere applicate immediatamente."

Nel frattempo, il Ministero della Salute palestinese nella Striscia di Gaza ha rilasciato una dichiarazione ieri, annunciando che nelle ultime 24 ore, 385 feriti e i corpi di altri 98 palestinesi sono stati trasportati negli ospedali.

Di conseguenza, il numero di martiri degli attacchi del regime sionista contro la Striscia di Gaza dal 7 ottobre 2023 è salito a 65.062, e il numero dei feriti a 165.697.

Il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza era stato stabilito il 19 gennaio di quest'anno ed è stato violato il 18 marzo dagli occupanti di Gerusalemme.

Secondo l'agenzia di stampa Anadolu, negli attacchi dell'esercito degli occupanti sionisti contro la Striscia di Gaza dal 18 marzo, 12.511 persone sono state martirizzate e 53.656 sono state ferite.