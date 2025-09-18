Ministro della Difesa cinese: "Il mondo è a un bivio tra pace e guerra"

Secondo la rete qatariota Al Jazeera, citata dall'agenzia di stampa Abna, Dong Jun, ministro della Difesa cinese, nel suo discorso di apertura del "Forum sulla Sicurezza di Xiangshan", ha avvertito che la pace globale sta affrontando nuove minacce e sfide.

Ha sottolineato: "Dobbiamo rimanere vigili e opporci alla logica del dominio e alle politiche di potere".

Il ministro della Difesa cinese ha aggiunto: "Per quanto riguarda la guerra, il mondo si trova ancora una volta di fronte a un bivio cruciale: pace e dialogo o confronto".

Ha inoltre notato: "L'esercito cinese è pronto a collaborare con gli eserciti di altri paesi per mantenere la pace globale".

Il ministro della Difesa cinese ha dichiarato: "Per proteggere le rotte marittime del mondo, stiamo conducendo esercitazioni congiunte".