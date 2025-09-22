Araqchi: L'accordo con l'AIEA decadrà in caso di attivazione dello "snapback"

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il Ministro degli Esteri, Seyyed Abbas Araqchi, all'arrivo a New York per partecipare all'80° sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha detto: "Ogni anno partecipiamo all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e abbiamo utilizzato questo forum internazionale per esprimere le nostre posizioni e difendere i diritti del popolo iraniano. Quest'anno la sessione dell'Assemblea Generale ha due caratteristiche: la prima è che è l'80° anniversario della fondazione delle Nazioni Unite, e, cosa ancora più importante, ci partecipiamo dopo l'attacco e l'aggressione del regime sionista e degli Stati Uniti contro il nostro Paese. Pertanto, l'importanza di quest'anno è che possiamo esprimere le giuste posizioni del popolo iraniano nella difesa di dodici giorni, da una posizione di potere e resistenza. Allo stesso tempo, vogliamo sottolineare la natura pacifica del programma nucleare iraniano e il fatto che la Repubblica Islamica dell'Iran è fondamentalmente un Paese amante della pace, ma, come è stato dimostrato nella guerra di dodici giorni, si difende con forza anche in tempo di guerra."

Il Ministro degli Esteri ha aggiunto: "Oggi avrò numerosi incontri bilaterali e sessioni, uno dei quali sarà la partecipazione alla riunione di Davos. Avrò anche un incontro con il signor Grossi per discutere l'ultima situazione del programma nucleare iraniano, l'accordo di cooperazione tra Iran e AIEA e l'attuale processo di 'snapback' nel Consiglio di Sicurezza."

Ha inoltre ricordato: "Nella conferenza stampa dopo l'accordo con l'AIEA, ho sottolineato che se lo 'snapback' fosse finalmente attivato, anche l'accordo con l'AIEA decadrebbe. L'accordo di cooperazione con l'AIEA è stato stipulato in un contesto post-aggressione e se lo 'snapback' venisse attuato, affronteremo nuove condizioni. Se l'azione distruttiva dei tre Paesi europei nel Consiglio di Sicurezza dovesse concretizzarsi, l'Iran reagirà e ci troveremo di nuovo in una nuova situazione con l'AIEA. Oggi discuteremo i dettagli di questi argomenti."

Araqchi ha proseguito: "Incontrerò i principali Ministri degli Esteri europei e questo è un momento in cui le controparti devono decidere se scegliere il percorso della cooperazione o quello del confronto."

Ha sottolineato: "La Repubblica Islamica dell'Iran è stata messa alla prova in diverse occasioni e sanno che non rispondiamo al linguaggio della pressione e delle minacce, ma solo al linguaggio del rispetto e della dignità. Se esiste una soluzione, è esclusivamente diplomatica. Spero che nelle consultazioni di questi giorni si possa raggiungere questo punto, altrimenti la Repubblica Islamica dell'Iran prenderà le misure necessarie."

Seyyed Abbas Araqchi, il Ministro degli Esteri del nostro Paese, riferendosi ai colloqui proposti con le controparti europee, ha dichiarato: "Penso che questa sia una buona opportunità per condurre le consultazioni finali sugli sviluppi legati allo 'snapback'. Come abbiamo ripetuto più volte, la scelta della Repubblica Islamica dell'Iran è sempre stata diplomatica e basata su una soluzione pacifica."

Araqchi ha considerato la situazione attuale come il risultato del ritiro degli Stati Uniti dal JCPOA (il Piano d'azione congiunto globale) e ha aggiunto: "L'Iran ha dimostrato di cercare la diplomazia ed è ancora pronto a raggiungere una soluzione diplomatica, a condizione che gli interessi del popolo iraniano siano garantiti, le nostre preoccupazioni di sicurezza siano considerate e, tenendo conto di questi punti, si raggiunga un accordo diplomatico."

Ha concluso: "Sono qui per sfruttare l'opportunità rimanente per le consultazioni diplomatiche, in modo che forse si possa scegliere una soluzione; altrimenti, la via del popolo iraniano è chiara e continueremo per la nostra strada. Tuttavia, crediamo che gli interessi della regione, del regime di non proliferazione e del diritto internazionale richiedano che si trovi una soluzione diplomatica, e noi siamo pienamente preparati per questo."