Lussemburgo: Ciò che accade ora a Gaza è una violazione del diritto internazionale

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, che cita l'agenzia di stampa Al Jazeera, il Primo Ministro del Lussemburgo ha criticato la continuazione dei crimini degli occupanti contro il popolo oppresso di Gaza.

Secondo la CNN, Luc Frieden, il Primo Ministro del Lussemburgo, ha dichiarato in merito: "Ciò che sta accadendo a Gaza in questo momento è una violazione del diritto internazionale umanitario. L'unica strada da percorrere è garantire che la soluzione dei due Stati abbia ora l'opportunità di realizzarsi."

Luc Frieden ha aggiunto: "Il nostro riconoscimento dello Stato di Palestina non è un atto di ostilità verso Israele, ma un'opposizione a Netanyahu."

Ieri, quattro paesi - Regno Unito, Australia, Canada e Portogallo - hanno annunciato di aver ufficialmente riconosciuto lo Stato di Palestina.

In una dichiarazione congiunta del Primo Ministro e del Ministro degli Esteri australiano, si legge: "L'Australia riconosce le legittime e a lungo cercate aspirazioni del popolo palestinese per uno stato indipendente. L'azione di oggi per il riconoscimento riflette il lungo impegno dell'Australia per la (cosiddetta) soluzione dei due Stati, che è sempre l'unica via per una pace e una sicurezza durature."

L'ufficio del Primo Ministro del Canada (PMO) ha dichiarato in merito: "Per molti decenni, l'impegno del Canada per [la soluzione dei due Stati] si è basato sull'aspettativa che questo risultato sarebbe stato finalmente raggiunto come parte di un accordo negoziato."

Il Primo Ministro del Regno Unito, Keir Starmer, ha anche dichiarato: "Oggi abbiamo riconosciuto lo Stato di Palestina per tenere viva la speranza di pace."