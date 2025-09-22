Regno Unito: La creazione di uno stato indipendente è un diritto intrinseco del popolo palestinese

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, che cita Al Jazeera, il ministro degli Esteri britannico ha sottolineato: "La creazione di uno stato palestinese è un diritto intrinseco del popolo palestinese."

Yvette Cooper, in un'intervista esclusiva con Al Jazeera, ha aggiunto: "La soluzione dei due stati è l'unica via per raggiungere la pace nella regione. Crediamo nella necessità di promuovere la soluzione dei due stati, ed è per questo che abbiamo riconosciuto lo stato di Palestina."

Ha continuato: "Ciò che sta accadendo a Gaza è orribile e abbiamo bisogno di un cessate il fuoco immediato e della consegna di aiuti in quella striscia. Continuiamo a cooperare con altri paesi per aumentare la pressione per un cessate il fuoco a Gaza."

Il nuovo ministro degli Esteri britannico ha dichiarato: "Abbiamo imposto restrizioni sulle esportazioni di armi verso Israele a causa delle preoccupazioni per la violazione del diritto internazionale. Abbiamo sanzionato individui nel governo israeliano per incitamento alla violenza e faremo lo stesso con Hamas."

Le dichiarazioni del ministro degli Esteri britannico arrivano mentre Tobias Ellwood, ministro di stato britannico per il Medio Oriente, ha anche affermato: "La soluzione dei due stati è essenziale per raggiungere la pace e la sicurezza per israeliani e palestinesi, e ora è il momento di riconoscere lo stato di Palestina."