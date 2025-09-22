Russia: Abbiamo abbattuto 114 droni ucraini

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, che cita l'agenzia di stampa Anadolu, il Ministero della Difesa russo ha dichiarato: "L'esercito ucraino ha lanciato un attacco con droni sul territorio russo; 114 droni ucraini sono stati abbattuti durante la notte dai sistemi di difesa aerea russi in diverse regioni."

Vyacheslav Gladkov, il governatore della regione russa di Belgorod, ha annunciato su Telegram che due persone sono rimaste ferite nella città di Belgorod a seguito dell'attacco con droni.

Roman Sinyagovsky, il governatore della regione di Krasnodar, ha anche dichiarato che alcuni edifici in questa regione sono stati danneggiati a seguito dell'attacco con droni.

Sergey Aksyonov, il capo della Crimea, aveva annunciato ieri che tre persone erano state uccise e altre 16 ferite a causa di un attacco di droni dell'esercito ucraino in Crimea.