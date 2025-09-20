Pezeshkian: L'era dell'unilateralismo è finita / Da Silva: Il popolo americano pagherà per gli errori di Trump

In un incontro con il Ministro dell'Energia russo Sergei Tsivlev, il Presidente Islamico dell'Iran Masoud Pezeshkian ha dichiarato: Il modello di cooperazione di successo tra Paesi indipendenti come Iran e Russia dimostrerà che l'era dell'unilateralismo nel mondo è finita e che saremo in grado di portare i nostri Paesi alla crescita e al progresso senza la necessità e la dipendenza da poteri unilaterali. Secondo Pars Today, citando l'IRNA, durante questo incontro Pezeshkian ha espresso soddisfazione e felicità per il processo di cooperazione congiunta tra Iran e Russia e per gli sforzi dei funzionari dei due Paesi nell'attuazione degli accordi bilaterali nei settori dei trasporti, dell'energia e delle centrali elettriche, e ha dichiarato: La Repubblica Islamica dell'Iran ha seriamente posto l'attuazione degli accordi tra i due Paesi all'ordine del giorno e tutte le piattaforme necessarie per la cooperazione congiunta sono pronte; non ci sono ostacoli alla cooperazione tra Teheran e Mosca e all'attuazione degli accordi bilaterali.

Senatore USA: La guerra di Gaza è un genocidio

Bernie Sanders, senatore indipendente del Vermont, ha continuato a criticare le politiche del regime sionista, sottolineando nelle sue dichiarazioni che la guerra contro Gaza è un genocidio e che il governo estremista di Benjamin Netanyahu ha adottato una politica di pulizia etnica in questa regione.

Da Silva: Il popolo americano pagherà per gli errori di Trump

Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, in una dichiarazione in cui criticava duramente le politiche di Donald Trump, ha sottolineato che può essere il presidente degli Stati Uniti, ma non l'imperatore del mondo. In un'intervista alla BBC, da Silva ha fatto riferimento ai dazi del 50% che il presidente degli Stati Uniti aveva precedentemente imposto sulle esportazioni brasiliane verso gli Stati Uniti, tra cui caffè e carne, e ha considerato la mossa puramente politica, affermando: Il popolo americano pagherà per gli errori di Trump riguardo al Brasile.

La Spagna minaccia di boicottare il Mondiale del 2026 se il regime sionista si qualificherà

La Spagna potrebbe rinunciare, in caso di qualificazione, al Mondiale 2026 in programma negli Usa, in Messico e in Canada. Come annuncia il portavoce del gruppo socialista al Congresso, Patxi Lopez, ha lasciato aperta la porta alla possibile rinuncia nel caso il regime sionista si qualificasse per la fase finale. Ha inoltre sottolineato che la decisione finale verrà presa al momento opportuno e sulla base delle azioni intraprese contro la squadra del regime sionista.

Ondata di proteste da parte di inglesi contro la visita di Trump

Migliaia di persone che hanno protestato contro le politiche del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, alla sua seconda visita di Stato nell'Inghilterra, marciando mercoledì per le strade del centro di Londra per manifestare la loro opposizione alla sua presenza. I dimostranti di diverse nazionalità e ceti sociali portavano cartelli e scandivano slogan contro Trump, descrivendolo come un leader razzista, divisivo e autoritario e sottolineando che non c'è posto per lui nell'Inghilterra.