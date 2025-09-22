Secondo l'agenzia di stampa ABNA, che cita l'agenzia di stampa Al Jazeera, il Primo Ministro del Canada, Mark Carney, ha dichiarato oggi lunedì: "La situazione in Palestina è orribile e caotica. Se la pace si realizza in Palestina, potremmo far parte di una forza internazionale multilaterale in quella regione."

Il Primo Ministro canadese ha aggiunto: "Sosteniamo gli sforzi per raggiungere un cessate il fuoco e la pace in Ucraina. In qualsiasi accordo con la Russia, devono essere fornite garanzie di sicurezza all'Ucraina."

Mark Carney ha poi ribadito le posizioni ostili di Ottawa nei confronti di Mosca, sostenendo che: "Le sanzioni contro la Russia, specialmente nel settore finanziario, potrebbero essere efficaci!"

Questo accade mentre molti funzionari di vari paesi hanno più volte sottolineato che le sanzioni e le restrizioni contro la Russia sono state inutili e che i conflitti in Ucraina dovrebbero essere risolti attraverso il dialogo.

Per quanto riguarda la Palestina, i quattro paesi - Regno Unito, Australia, Canada e Portogallo - hanno annunciato ieri di aver ufficialmente riconosciuto lo Stato di Palestina.

L'ufficio del Primo Ministro del Canada (PMO) ha dichiarato in merito: "Per molti decenni, l'impegno del Canada per [la soluzione dei due Stati] si è basato sull'aspettativa che questo risultato sarebbe stato finalmente raggiunto come parte di un accordo negoziato."