Scambio di prigionieri a Gaza; Il primo gruppo di prigionieri palestinesi è arrivato a Gaza

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, i combattenti della Resistenza palestinese, dopo due anni di fallimento dei pesanti attacchi militari del regime sionista, hanno avviato il processo di rilascio dei prigionieri sionisti alcune ore fa, secondo l'accordo raggiunto.

Secondo l'accordo, in cambio del rilascio dei prigionieri sionisti, anche circa 2.000 prigionieri palestinesi saranno rilasciati dalle carceri del regime; centinaia di loro sono prigionieri che erano stati condannati all'ergastolo o a lunghe pene detentive.

Lo scambio di prigionieri sionisti è avvenuto in due fasi; nella prima fase sono stati rilasciati 7 prigionieri sionisti e nella seconda fase del rilascio dei prigionieri sionisti, altri 13 sono stati consegnati.

Poco fa, la radio dell'esercito del regime sionista ha riferito che la Croce Rossa aveva annunciato l'inizio del processo di rilascio dei prigionieri sionisti. Inoltre, i rappresentanti di Hamas si sono incontrati con i rappresentanti della Croce Rossa nel luogo del rilascio dei prigionieri sionisti.

In precedenza, i media in lingua ebraica avevano riferito che il gabinetto del regime sionista aveva approvato una lista di riserva che includeva un altro numero di prigionieri palestinesi che sarebbero stati rilasciati se fossero state implementate alcune riforme.

In questa lista compare il nome di cinque prigionieri palestinesi provenienti da Gaza, tra cui il dottor Hussam Abu Safiya, direttore dell'Ospedale Kamal Adwan. Si dice che Abu Safiya sarà rilasciato se il numero di prigionieri palestinesi rilasciati non raggiunge la quota richiesta.

Una fonte di Hamas ha dichiarato alla rete Palestine Today che le liste finali dei prigionieri palestinesi che saranno rilasciati, e che erano state presentate dalle forze della Resistenza, sono state approvate dopo complessi negoziati.