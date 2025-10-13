Analista politico: Lo scambio di prigionieri ha dimostrato la disastrosa sconfitta dei sionisti

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando l'agenzia di stampa palestinese Shahab, Ibrahim Al-Madhoun, scrittore e analista politico, in risposta all'accordo di scambio di prigionieri e cessate il fuoco a Gaza, scrive: L'accordo di scambio di prigionieri che è in corso oggi dimostra che gli occupanti sionisti hanno subito una profonda sconfitta e che ciò che è accaduto dall'inizio dell'Operazione "Alluvione di Al-Aqsa" ha sconvolto tutte le loro equazioni attese.

Questo analista di lingua araba, dichiarando che "Oggi è un giorno memorabile nella storia", aggiunge che nei primi giorni di guerra, i sionisti avevano annunciato che non avrebbero accettato alcun accordo e che i loro prigionieri sarebbero stati liberati solo con la forza militare e attraverso bombardamenti, uccisioni, distruzione e pressione sul popolo di Gaza. Ma dopo due anni di guerra e dopo tutte le uccisioni e i crimini che hanno commesso, oggi sono costretti a firmare un accordo con Hamas. Questo perché i gruppi di resistenza hanno resistito e sono rimasti saldi, dimostrando che la volontà del popolo palestinese è più forte della macchina da guerra sionista e che i prigionieri vengono liberati solo con la volontà e la perseveranza, non con la resa e l'imposizione.