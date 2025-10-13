Hamas: Il popolo palestinese non si placherà se non con la liberazione dell'ultimo prigioniero

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando l'agenzia di stampa palestinese Shahab, il Movimento di Resistenza Islamica Hamas, in occasione dell'operazione di scambio di prigionieri tra la Resistenza palestinese e il regime sionista, ha rilasciato una dichiarazione in cui annuncia che le Brigate Al-Qassam e la Resistenza nella Striscia di Gaza libereranno 20 prigionieri occupanti che erano nelle mani della Resistenza. Questa azione viene intrapresa nel quadro dell'attuazione della prima fase del piano Trump per la cessazione della guerra nella Striscia di Gaza.

La dichiarazione afferma che con questa azione, Hamas sottolinea il suo impegno verso i suoi obblighi e l'importanza degli sforzi dei mediatori per costringere il nemico sionista ad attuare i propri impegni in base all'accordo e a completare l'attuazione di tutti i suoi articoli.

La dichiarazione aggiunge: La liberazione dei nostri eroi prigionieri, compresi quelli condannati all'ergastolo e a pene severe e che hanno trascorso decenni dietro le sbarre, è il frutto dell'eroismo e della perseveranza del nostro grande popolo nella Striscia di Gaza e dei suoi figli nella coraggiosa Resistenza. Questo è il mantenimento della promessa della Resistenza al suo popolo e ai suoi prigionieri e l'incarnazione della volontà di libertà che non si spezzerà di fronte all'oppressione dei nuovi nazisti.

Hamas ha aggiunto che Netanyahu e l'esercito sionista, durante i due anni di genocidio e distruzione a Gaza, non sono riusciti a liberare i loro prigionieri con la forza e alla fine sono stati costretti a cedere alle condizioni della Resistenza.

Secondo la dichiarazione, nonostante i tentativi del criminale Netanyahu e del suo esercito terrorista di prendere di mira i prigionieri sionisti, la Resistenza ha fatto ogni sforzo per preservare la vita dei prigionieri. Questo mentre i prigionieri palestinesi nelle carceri sioniste sono esposti a tutti i tipi di violazioni dei diritti, tra cui molestie, torture e omicidi.

Hamas ha aggiunto che la questione dei prigionieri rimarrà in cima alle priorità nazionali del nostro popolo e della nostra Resistenza, e il popolo palestinese non si placherà se non con la liberazione dell'ultimo prigioniero dalle carceri dei nazisti sionisti e con l'eliminazione dell'occupazione dalla sua terra e dai suoi luoghi sacri.