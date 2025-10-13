Inizio della seconda fase di rilascio dei prigionieri; La Croce Rossa prende in consegna i prigionieri sionisti

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Reuters, la Croce Rossa, che pochi minuti fa aveva raggiunto il luogo della seconda fase del rilascio dei prigionieri sionisti a Khan Younis, sta prendendo in consegna i prigionieri rimanenti.

Questa operazione è iniziata pochi minuti fa nel sud della Striscia di Gaza.

Fonti mediatiche del regime sionista hanno riferito che la Croce Rossa ha preso in consegna un certo numero di questi prigionieri e che sono in viaggio verso i territori occupati. Il canale Al-Mayadeen, citando i media ebraici, ha anche riferito che la Croce Rossa ha preso in consegna 13 prigionieri sionisti. Di conseguenza, le forze della Resistenza palestinese hanno consegnato 20 prigionieri vivi del regime sionista.