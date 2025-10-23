Hamas: Le mosse degli occupanti per l'annessione della Cisgiordania sono nulle e illegali

Secondo l'Agenzia di Stampa Abna, citando l'Agenzia di Stampa Shahab, Hamas, in reazione all'approvazione della bozza di due proposte di legge nella Knesset del regime sionista per l'annessione della Cisgiordania e l'imposizione della sovranità sull'insediamento di "Ma'ale Adumim", ha condannato queste azioni, definendole un tentativo palese di normalizzare gli insediamenti e imporre la sovranità degli occupanti sui territori occupati.

Hamas ha dichiarato in un comunicato che questo voto mostra il volto brutto dell'occupazione coloniale ed è una chiara violazione di tutte le leggi e risoluzioni internazionali relative alla Cisgiordania.

Il movimento ha sottolineato che gli sforzi degli occupanti per annettere i territori della Cisgiordania sono nulli e illegali e non cambieranno la realtà del carattere palestinese della Cisgiordania, in base alla storia, al diritto internazionale e al parere consultivo della Corte Internazionale di Giustizia nel 2024.

Hamas ha ritenuto il regime sionista responsabile delle conseguenze di queste sue leggi di occupazione nulle e ha chiesto alle Nazioni Unite, alla Lega Araba e all'Organizzazione per la Cooperazione Islamica di condannare questa azione e di adoperarsi per fermare le politiche di occupazione e per ritenerne responsabili essa e i suoi leader per i crimini contro il popolo palestinese e per la chiara violazione dei loro obblighi nei confronti del diritto internazionale.

È degno di nota il fatto che la Knesset del regime sionista, nella sua lettura preliminare, abbia approvato la bozza di legge per "l'applicazione della sovranità sulla Cisgiordania".

Il Canale 12 del regime sionista ha annunciato che la lettura preliminare della bozza di legge per l'applicazione della sovranità sulla Cisgiordania è stata completata e approvata con 25 voti a favore contro 24 contrari.

A questo proposito, Itamar Ben-Gvir, Ministro della Sicurezza Nazionale del regime sionista, ha dichiarato: "Ora è il momento di applicare la sovranità sulla Cisgiordania."

Ciò avviene mentre molti Paesi si oppongono a qualsiasi misura relativa all'annessione della Cisgiordania e all'applicazione della sovranità su di essa da parte del regime sionista.