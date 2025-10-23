Il Segretario di Stato americano si reca nei Territori Occupati

Secondo l'Agenzia di Stampa Abna, citando il canale qatariota Al Jazeera, il Dipartimento di Stato americano ha annunciato che Marco Rubio, il Segretario di Stato del Paese, si recherà nei Territori Occupati in un giorno tra il 22 e il 25 ottobre.
Secondo questo rapporto, l'obiettivo del viaggio è stato dichiarato essere il sostegno all'attuazione del piano del Presidente degli Stati Uniti, "Donald Trump," per porre fine al conflitto nella Striscia di Gaza.
Secondo il Dipartimento di Stato americano, durante questo viaggio, Rubio incontrerà e discuterà con alcuni partner regionali degli Stati Uniti, i cui nomi non sono stati menzionati, per esaminare le basi per rafforzare il processo di pace duratura ed espandere la cooperazione nella regione del Medio Oriente.
Il viaggio di Rubio avviene dopo i viaggi di J.D. Vance, Vice Presidente degli Stati Uniti, Steve Witkoff, Inviato Speciale, e Jared Kushner, genero di Trump.
