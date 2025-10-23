Presidente della Colombia: Contrasterò i terrorismi organizzati nei Caraibi

Secondo l'Agenzia di Stampa Abna, citando la rete Al Mayadeen, "Gustavo Petro", il Presidente della Colombia, ha annunciato che si difenderà legalmente dalle accuse mosse contro di lui da alcuni alti funzionari sul suolo americano.
Petro ha anche sottolineato che si opporrà sempre al genocidio e ai terrorismi organizzati nella regione caraibica.
Il Presidente della Colombia ha inoltre aggiunto: "Ogni volta che la comunità americana chiederà la nostra collaborazione per affrontare il traffico di droga, la Colombia sarà pronta a fornire assistenza."
Le dichiarazioni di Petro arrivano ore dopo che Donald Trump, il Presidente degli Stati Uniti, ha minacciato la Colombia, dicendo: "Potremmo adottare misure molto serie contro la Colombia."
