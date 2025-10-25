Le fazioni palestinesi riunite al Cairo: Gli occupanti sionisti devono lasciare la Striscia di Gaza

I gruppi palestinesi hanno sottolineato il ritiro dei militari del regime occupante israeliano, l'attuazione completa del cessate il fuoco e l'inizio della ricostruzione di Gaza. Secondo Pars Today, i gruppi di resistenza palestinesi venerdì 24 ottobre, al termine del loro incontro di due giorni al Cairo, organizzato su invito ufficiale del governo egiziano e con il sostegno del presidente del paese, Abdel Fattah al-Sisi, hanno richiesto l'attuazione completa del cessate il fuoco, il ritiro dei militari del regime occupante israeliano da Gaza, la fine dell'assedio e l'inizio della ricostruzione della regione. In questo incontro, è stata esaminata la seconda fase del piano del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump per un cessate il fuoco a Gaza e sono stati predisposti i preparativi per tenere un dialogo nazionale inclusivo al fine di preservare il progetto nazionale palestinese e ripristinare l'unità nazionale. I gruppi palestinesi hanno anche condannato qualsiasi piano di annessione o di trasferimento forzato a Gaza, in Cisgiordania e ad al-Quds (Gerusalemme occupata).

L'impegno del regime israeliano a rispettare l'accordo, è la condizione per la persistenza della resistenza palestinese al cessate il fuoco a Gaza

Nel frattempo, Ziyad al-Nakhalah, segretario generale del Jihad islamico palestinese, sottolineando che il consolidamento dell'accordo di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza dipende dall'adesione di entrambe le parti, palestinese e israeliana, all'attuazione dei termini di questo accordo, ha dichiarato: Finché il regime israeliano rispetterà il cessate il fuoco, anche i palestinesi vi resteranno fedeli.

Portavoce di Hamas: Siamo impegnati per il cessate il fuoco

Inoltre, Hazem Qassem, portavoce del Movimento di Resistenza Islamica Palestinese (Hamas) a Gaza, ha dichiarato che questo movimento ribadisce il suo impegno per i dettagli dell'accordo di cessate il fuoco raggiunto grazie agli sforzi dei mediatori. Hazem Qassem, in un'intervista con Al Jazeera, affermando che chiediamo agli occupanti sionisti di rispettare i loro impegni, in particolare di fermare le aggressioni aeree, sollevare l'assedio e consentire l'ingresso degli aiuti, ha aggiunto: Hamas desidera raggiungere un accordo nazionale palestinese per risolvere tutte le questioni rimanenti relative alla forma di governo a Gaza dopo la guerra.

Il regime sionista deve pagare il costo della ricostruzione della Striscia di Gaza

Musa Abu Marzouq, membro dell'ufficio politico del Movimento di Resistenza Islamica Palestinese (Hamas), ha anche sottolineato in una dichiarazione che gli occupanti sionisti sono responsabili della distruzione della Striscia di Gaza e devono pagare i costi della ricostruzione dell'area. Abu Marzouk, in un'intervista a Sputnik, ha dichiarato: La ricostruzione delle rovine e devastazioni nella Striscia di Gaza è necessaria ed è un diritto di oltre due milioni di cittadini palestinesi che hanno perso la loro casa, il loro rifugio e le loro fonti di reddito. Ha aggiunto: La risoluzione del Consiglio di Sicurezza sottolinea la ricostruzione della Striscia di Gaza e poiché gli occupanti sono responsabili della distruzione e dei danni in questa area, devono pagare completamente i costi della sua ricostruzione.

Ansarallah yemenita: Stiamo monitorando l'impegno di Israele al cessate il fuoco a Gaza

A questo proposito, Mohammed Ali al-Houthi, membro del Consiglio politico supremo dello Yemen, ha dichiarato che lo Yemen monitora costantemente il rispetto e l'impegno del cessate il fuoco a Gaza da parte del regime sionista. Mohammed Ali al-Houthi ha sottolineato che le forze yemenite sono al massimo livello di prontezza per affrontare qualsiasi violazione delle linee rosse e rispondere alle azioni stupide del nemico israeliano. «Mohammed al-Bukhaiti», membro dell'ufficio politico del movimento Ansar Allah dello Yemen, aveva precedentemente dichiarato che siamo al fianco di Gaza in ogni circostanza.