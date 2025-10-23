Ryabkov: La risoluzione della questione nucleare iraniana è possibile solo attraverso la diplomazia

Secondo l'Agenzia di Stampa Abna, che cita l'Agenzia di Stampa TASS, Sergei Ryabkov, il Viceministro degli Esteri russo, ha annunciato oggi mercoledì in un discorso: "La risoluzione della situazione relativa al programma nucleare iraniano è raggiungibile solo attraverso la diplomazia; non c'è altra alternativa."

Il Viceministro degli Esteri russo ha affermato: "Riteniamo che i Paesi occidentali debbano mettere da parte i loro desideri egoistici e, con il massimo sforzo, indirizzarsi non verso la distruzione, ma verso la ricerca di soluzioni negoziate. La risoluzione della questione nucleare iraniana, così come la risoluzione di altre crisi in Medio Oriente, è possibile solo attraverso la diplomazia e i negoziati e non esiste alcuna alternativa ragionevole."

Sergei Ryabkov ha espresso queste osservazioni in una sessione intitolata "Storia e Politica Nucleare della Russia e Diplomazia Pubblica nel Settore Nucleare", organizzata dal Centro Energia e Sicurezza con il sostegno della Fondazione per le Sovvenzioni Presidenziali del Paese.