Incursione dei militari occupanti in Cisgiordania; 3 palestinesi feriti a nord di Gerusalemme

Secondo l'Agenzia di Stampa Abna, che cita Al Jazeera, i militari del regime sionista hanno attaccato diverse aree della Cisgiordania.

Fonti palestinesi hanno dichiarato che i militari del regime sionista hanno fatto irruzione in aree della città di Hebron e nella zona est di Nablus, così come a Tubas, in Cisgiordania.

Le fonti hanno riportato il ferimento di tre palestinesi negli attacchi del regime sionista alla periferia del campo profughi di Qalandia, a nord di Gerusalemme occupata.

Le suddette fonti hanno anche menzionato scontri tra giovani palestinesi e gli occupanti all'ingresso del campo.

Nel frattempo, il Centro d'Informazione Palestinese "Mu'ti" ha riferito che dal 7 ottobre 2023 al 22 ottobre 2025 sono stati registrati 5.834 casi di incursioni e attacchi da parte dei coloni in tutta la Cisgiordania.

Secondo il rapporto, solo nel mese in corso (ottobre), si sono verificati 381 attacchi da parte dei coloni, inclusi assalti fisici diretti, distruzione di proprietà e incursioni su terreni e prodotti agricoli.

Il Centro ha inoltre annunciato che dall'inizio dell'escalation degli attacchi nell'ottobre 2023, 29 palestinesi sono stati martirizzati (uccisi) a seguito degli attacchi dei coloni e 159 persone hanno subito ferite di vario tipo.

Il rapporto menziona anche la registrazione di 693 casi di sparatorie e 692 casi di lancio di pietre contro cittadini e veicoli palestinesi da parte dei coloni.

Ieri, la Knesset del regime sionista, in mezzo agli sforzi per stabilire la calma nella Striscia di Gaza, ha approvato, in prima lettura, il disegno di legge per l'annessione della Cisgiordania.