Rubio: L'azione di Israele per la sovranità sulla Cisgiordania minaccia la pace di Gaza

Secondo l'Agenzia di Stampa Abna, citando l'Agenzia di Stampa Reuters, "Marco Rubio", il Segretario di Stato americano, ha annunciato che le recenti mosse della Knesset del regime israeliano riguardo all'annessione della Cisgiordania ai territori occupati sono una seria minaccia per il processo di pace a Gaza e i suoi accordi.

Ha aggiunto: "Queste azioni potrebbero influenzare gravemente il processo di pace e creare ulteriori problemi nella regione."

Nel frattempo, anche il Ministero degli Affari Esteri turco ha condannato con forza questa azione della Knesset del regime israeliano.

Inoltre, l'Arabia Saudita, in reazione all'approvazione preliminare di questo piano, l'ha condannata con forza.

Allo stesso tempo, il Segretario di Stato americano, senza nominare un Paese specifico, ha sottolineato che alcuni Paesi al di fuori della regione del Medio Oriente sono pronti a partecipare come forza internazionale a Gaza per contribuire a garantire la sicurezza e la stabilità nella regione.