Secondo l'Agenzia di Stampa Abna, che cita la rete Al Mayadeen, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato di aver inserito le compagnie petrolifere russe "Rosneft" e "Lukoil" nella lista delle sanzioni.

Pochi minuti fa, "Scott Bessent", Segretario del Tesoro degli Stati Uniti, ha annunciato: "La Casa Bianca annuncerà nuove sanzioni contro la Russia oggi o domani (giovedì)."

Ha detto: "Saranno annunciate sanzioni grandi e potenti contro la Russia."

Bessent ha aggiunto: "Trump si sente frustrato dallo stato dei negoziati per la fine della guerra in Ucraina."

Primo Ministro britannico: Londra ha sanzionato due grandi compagnie petrolifere russe

Anche "Keir Starmer", il Primo Ministro britannico, ha annunciato che Londra ha imposto sanzioni contro due grandi compagnie petrolifere russe che, a suo dire, "finanziano la macchina da guerra del Presidente russo Vladimir Putin".

Ha anche espresso soddisfazione per l'accompagnamento degli Stati Uniti nell'imporre sanzioni estese contro queste due compagnie russe.

Il Primo Ministro britannico ha affermato: "Putin deve pagare il prezzo della sua aggressione illegale e le uccisioni [in Ucraina] devono cessare immediatamente."

Questa azione del Regno Unito e degli Stati Uniti è indicativa della doppia politica occidentale nell'affrontare la questione della guerra in Ucraina e del genocidio a Gaza, in quanto Londra e Washington, a differenza dell'Ucraina, si sono astenute da qualsiasi azione per fermare la macchina da guerra del regime sionista al fine di fermare la guerra a Gaza.