Corea del Sud: i colloqui commerciali con gli Stati Uniti rimangono fragili

Secondo l'Agenzia di Stampa ABNA, citando Reuters, il Presidente della Corea del Sud, "Lee Jae-myung", ha affermato che i colloqui commerciali del suo Paese con gli Stati Uniti rimangono fragili.

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva annunciato sabato che l'accordo commerciale con la Corea del Sud si stava avvicinando alla "quasi finalizzazione".

Questo nonostante il fatto che, all'inizio di agosto di quest'anno, il Presidente degli Stati Uniti avesse scritto in un messaggio sul suo social media Truth Social: "Sono lieto di annunciare che gli Stati Uniti hanno concordato un Accordo Commerciale completo e onnicomprensivo con la Repubblica di Corea."

Trump aveva affermato che in base a questo accordo, la Corea del Sud avrebbe investito 350 miliardi di dollari in progetti di interesse di Trump negli Stati Uniti e avrebbe acquistato 100 miliardi di dollari di gas naturale liquefatto e altri prodotti energetici dal suo Paese.