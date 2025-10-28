Trump non esclude la candidatura per un terzo mandato presidenziale negli USA!

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Reuters, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump non ha escluso la possibilità di candidarsi per un terzo mandato presidenziale, affermando che "gli piacerebbe farlo"; questo mentre si intensificano le pressioni per porre fine alla seconda e più lunga chiusura del governo federale degli Stati Uniti, milioni di americani sono a rischio di perdere gli aiuti alimentari, i dipendenti federali non hanno ricevuto la loro prima busta paga completa e i ripetuti ritardi dei voli hanno interrotto i piani di viaggio.

Tuttavia, Trump ha respinto l'idea di candidarsi come Vicepresidente nel 2028; una proposta che alcuni suoi sostenitori avevano avanzato come un modo per aggirare il limite legale dei due mandati presidenziali. A bordo dell'Air Force One, in rotta da Kuala Lumpur a Tokyo durante il suo tour asiatico di cinque giorni, ha detto ai giornalisti: "Non ho un divieto per questo, ma non lo farò. Penso che sia molto subdolo. Sì, lo escludo perché è molto subdolo. Penso che alla gente non piacerebbe. Non è giusto."

In risposta alla possibilità di candidarsi per un terzo mandato presidenziale, Trump ha anche detto: "Mi piacerebbe farlo. Ho i miei migliori numeri. Non escludo questa possibilità? Beh, dovrete dirmelo voi."

Ha elogiato il suo Vicepresidente, J.D. Vance, e il suo Segretario di Stato, Marco Rubio, come candidati forti alla Presidenza, affermando: "Se formano una squadra, saranno inarrestabili. Lo penso davvero. Abbiamo una squadra fantastica, cosa che i Democratici non hanno."

Secondo il Ventiduesimo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, nessuno può essere eletto Presidente più di due volte. Alcuni sostenitori di Trump hanno suggerito che potrebbe candidarsi come Vicepresidente e poi tornare al potere con le dimissioni di un Presidente repubblicano. Ma gli esperti legali ritengono che questa mossa non sia legalmente accettabile.

Trump aveva detto alla CNBC a marzo che "probabilmente" non si sarebbe candidato di nuovo, ma in seguito ha sottolineato che non stava "scherzando" su tale possibilità.

Le nuove dichiarazioni e affermazioni di Trump arrivano mentre la chiusura del governo degli Stati Uniti è entrata nella sua terza settimana e Repubblicani e Democratici non sono ancora riusciti a trovare un accordo sul bilancio. Circa 1,4 milioni di dipendenti federali sono ancora senza stipendio e molti servizi sono stati interrotti. Trump, che ha cercato di ridurre la forza lavoro federale sin dal suo ritorno al potere, ha utilizzato questo stallo di bilancio al Congresso per portare avanti i suoi piani per ulteriori riduzioni e ridimensionamenti.